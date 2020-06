Flamengo goleó 3-0 al Bangu en la vuelta del fútbol a Sudamérica [VIDEO]

El fútbol está de vuelta a Sudamérica y con Flamengo mandando en el campo. El equipo de Jorge Jesus, vigente campeón de la Copa Libertadores, goleó por 3-0 al Bangu en el reinicio del Campeonato Carioca.

Pese a la negativa de varios clubes y la situación crítica en Brasil por el COVID-19, el estado de Río de Janeiro autorizó la vuelta del fútbol a puerta cerrada, por lo que el Campeonato Carioca es el primer torneo de Sudamérica en regresar a la competencia tras el inicio de la pandemia.

En el reinicio del fútbol en Sudamérica, Flamengo no tuvo problemas para superar a su rival, club que juega en la Serie D, gracias a los goles de Giorgian de Arrascaeta (14'), Bruno Henrique (66') y Pedro Rocha (89').

Si bien el rival no era de mayores cuidados, Jorge Jesus no se guardó nada y envió al mismo once que logró la final de la Copa Libertadores 2019 ante River Plate, salvo el cambio obligado de Léo Pereira por el traspasado Pablo Marí (Arsenal).

El partido entre Flamengo y Bangu sirvió, además, para celebrar los 70 años de inauguración del mítico Maracaná.

Pese a ser el deporte rey en Brasil, la previa del duelo estuvo condimentada por las protestas de hinchas de Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo y América en una de las entradas del Maracaná contra el gobierno federal, el gobierno regional y la alcaldía de Río de Janeiro por la apurada vuelta del fútbol.

Y es que Brasil es el país de Sudamérica más afectado por el COVID-19 y Río de Janeiro el segundo estado más afectado por el coronavirus, tras Sao Paulo.

Cabe destacar que el país de la samba está por alcanzar las 50 mil fallecidos por COVID-19, entre ellos Jorginho, masajista de Flamengo. Todas las víctimas mortales del coronavirus fueron homenajeados antes del duelo entre el 'Mengao' y el Bangu en el Maracaná.

Flamengo

El equipo de Jorge Jesus clasificó a las semifinales de la Copa Rio y asoma como serio candidato a lograr el título del Campeonato Carioca tras alzar el título de la Copa Guanabara, el primero de las dos competencias del torneo estadual.