Manchester United dispuesto a pagar una fortuna por Jadon Sancho del Borussia Dortmund

Se va acercando el final de la temporada y con ello los clubes de Europa se ponen las pilas pensando en reforzarse con los mejores jugadores del mercado apuntando al siguiente curso. Y aunque este será un mercado atípico por la crisis económica que ha dejado el coronavirus, no es del todo así para equipos como el Manchester United quien cuenta en sus finanzas con números en azul.

Bajo este escenario los 'Diablos Rojos' no se hacen problemas en pagar lo que exige Borussia Dortmund por Jadon Sancho. El extremo inglés es uno de los objetivos más ambicioso del United, por ende, meditan seriamente pagar los 130 millones de euros que pide el club alemán por el atacante de 20 años.

El elenco de Old Trafford quiere aprovechar además la voluntad de Sancho para regresar a la Premier League, luego de que Manchester City lo vendiera hace tres temporadas. Jadon considera que no confiaron en él en su momento y ahora no tendría problemas en ponerse la elástica del eterno rival de la ciudad.

Incluso el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer parte con más ventaja en la pugna por su fichaje que otros importantes competidores como Liverpool y Real Madrid, quienes también están pendientes de la evolución de Sancho que actualmente registra 17 goles en la Bundesliga.

No obstante, en Dortmund todavía existe la ligera esperanza de concretar su renovación. El extremo vence contrato en el 2022 y la intención es que su permanencia en el Signal-Iduna Park se amplíe pues lo consideran pieza fundamental en el equipo, además consideran que se encuentra en un gran equipo donde puede completar su consolidación.