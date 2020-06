Chelsea derrotó 2-1 al Manchester City, resultado que le da el título a Liverpool [VIDEO RESUMEN]

Más allá de que prácticamente no tiene nada que hacer, pues Liverpool está a nada de conquistar la Premier League, Manchester City saldrá con todo par aganar al Chelsea. Eso sí, los ciudadanos llegan con varias bajas como Foden y Eric García. Además, Claudio Bravo y John Stones son dudas. Pero, no todas son malas noticias, pues el frente de ataque estará liderado por el extremo argelino Riyad Mhrez.

A su vez, Chelsea también está obligado a ganar, para asegurar un cupo directo a la próxima Champions League. El equipo de Frank Lampard no contará con Tomori y van Ginkel. Hudson-Odoi es duda para el encuentro.

🎙 Team news, Pep Guardiola and building on Sunday's win... The main talking points in Frank's #CHEMCI press conference! pic.twitter.com/7dm4ZWd98i