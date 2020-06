Chilavert a Roberto Martínez: "¿Ganó algo en el mundo del fútbol?" [VIDEO]

José Luis Chilavert viene criticando varios temas en el fútbol peruano, como la forma que la FPF quiere manejar la Liga 1. Ante ello, recibió respuesta del exjugador de Universitario, Roberto Martínez.

En una entrevista exclusiva para Líbero, el excapitán de Universitario minimizó las declaraciones del paraguayo y lo criticó pues, para él, es una persona que le gusta hablar mal de lo que sea.

"Todo el mundo conoce la personalidad de Chilavert. Así le pregunten por Agustín Lozano, por Maradona o Messi, va a tener el mismo concepto de los tres, así sea una persona intachable. Él es uno de los mejores arqueros de la historia, mundialista, pero polémico toda su vida, ha sido buscado para atacar a la Federación", fueron las palabras de Martínez.

Debido a ello, José Luis Chilavert, en una entrevista con radio Capital, respondió de forma muy directa, tal como nos tiene acostumbrados.

"La verdad es que no lo registro. Quiere decir que no ha hecho nada en el mundo el fútbol. Recuérdeme el nombre de este personaje que ha hablado. No lo registró. ¿Ganó algo en el mundo del futbol? No lo registro en mi mente ni en mi computadora, pero bueno ustedes saben, perfectamente, que estos personajes tanto Lozano como Domínguez tienen a muchos bufones felpudos que suelen hablar", manifestó.

Para seguir comentando al respecto, el paraguayo añadió que él es el único jugador que se enfrenta a la Conmebol.

"Yo soy el único jugador de Sudamérica que me enfrento al sistema de la Conmebol, cosa que él no tiene, seguramente, ni las pelotas porque seguramente recibirá alguna ayuda de parte de Lozano, por eso sale a defenderlo. Lozano es el 'cachorrito' de Domínguez", agregó.

¿Qué ganó Roberto Martínez en el fútbol?

Roberto Martínez tiene cinco campeonatos nacionales. Uno con San Agustín (1986) y cuatro con Universitario (1987, 1990, 1992 y 1993). A nivel internacional, no tiene logros.

¿Qué ganó Jose Luis Chilavert en el fútbol?

Jose Luis Chilavert fue mundialista con Paraguay en dos ocasiones (1998, 2002). Ganó una Copa Libertadores con Vélez Sarfield, una Intercontinental, Interamericana, Supercopa Sudamericana y Recopa. Además, fue campeón cuatro veces con Vélez en Argentina. Tiene un título con Guaraní (Paraguay) y Peñarol (Uruguay).