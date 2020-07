Por la permanencia: Werder Bremen le renovó contrato a Claudio Pizarro por 6 días

El ex delantero de la selección peruana, Claudio Pizarro, continuará haciendo de las suyas en la Bundesliga. Werder Bremen decidió renovarle el contrato al 'Bombardero de los Andes' para los dos decisivos juegos ante Heidenheim.

Inicialmente, el contrato del ex jugador de Alianza Lima y Bayern Múnich había terminado al concluirse el campeonato 'teuton', sin embargo, valoraron la experiencia del veterano atacante y estará a las órdenes de Florian Kohfeldt.

No ha sido un año sencillo para Claudio Pizarro quien se convirtió en una alternativa para el entrenador de Werder Bremen. Disputó 18 duelos en la temporada 2019/20 y no logró convertir. A esto hay que añadirle que no llegó a ser titular.

Una pésima temporada estuvo a los 'Lagartos' a la segunda división alemana. Alcanzó apenas 8 victorias en 34 partidos de lo que fue la Bundesliga: 7 empates y 19 derrotas cierran el número de duelos para los 'verdes'.

Sin embargo, la sorpresiva caída de Fortuna Dusseldorf a manos de Unión Berlín y la victoria de Werder Bremen sobre Colonia le permitieron acudir a un respirador artificial.

Werder Bremen jugará la permanencia en la Bundesliga ante Heidenheim este jueves 2 de julio de local (1:30 p. m. hora peruana) y cerrará la llave de visita el próximo el lunes 6 de julio (1:30 p. m. hora peruana).