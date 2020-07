Sassuolo vs Juventus EN VIVO por la jornada 33 de la Serie A: horarios y canales para ver el partido

Juventus vs Sassuolo EN VIVO se enfrentarán este miércoles 15 de julio a las 2:45 p. m. (hora peruana) por la jornada 33 de la Serie A. El partido se desarrollará en el Mapei Stadium y contará con la transmisión de la cadena internacional de ESPN.

Al dirigirse a las etapas finales de su enfrentamiento con Atalanta, la Juventus se enfrentaba a la posibilidad de que su ventaja en la parte superior de la tabla se redujera a solo seis puntos, así como a perder terreno en sus oponentes con respecto a la diferencia de goles.

Sin embargo, la penalización tardía de Cristiano Ronaldo, su segunda de una competencia absorbente, le valió a la Juve una parte potencialmente decisiva del botín con seis partidos restantes.

Dado que el equipo de Maurizio Sarri solo ha acumulado un punto en sus últimas dos salidas, su forma será naturalmente un tema de debate antes de otro enfrentamiento con la oposición en forma. Sin embargo, en los últimos seis partidos tienen más que ver con defender con éxito una ventaja que han logrado gracias a la inconsistencia de sus rivales.

Desde una perspectiva individual, Ronaldo ahora tiene 28 goles de la misma cantidad de apariciones en la Serie A en esta temporada. La superestrella portuguesa, sin duda, estará motivada para registrar otros ocho ataques que lo llevarán a 40 en todas las competiciones.

En lo que ha sido una gran sorpresa, Sassuolo se ha movido al octavo lugar en la tabla. Sumó cuatro victorias y dos empates en los últimos 6 cotejos. Las cuatro victorias han sido sucesivas, la última en la segunda posición del Lazio el fin de semana,. El equipo de Roberto De Zerbi merece ser respetado en este concurso.

Su resurgimiento les ha dejado solo cuatro puntos a la deriva del AC Milan, que está en el séptimo lugar, y otros dos detrás de Napoli en el sexto lugar. Sin embargo, no han mantenido una hoja limpia en sus últimas siete salidas, una estadística que solo llenará a los visitantes con confianza.

Sassuolo vs Juventus | Posibles alineaciones

Sassuolo: Consigli; Muldur, Santos, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bentancur, Matuidi, Rabiot; Costa, Dybala, Ronaldo.

¿A qué hora juegan?

Perú: 2:45 p. m.

Ecuador: 2:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

Uruguay: 4:45 p. m.

Brasil: 4:145 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Venezuela: 3:45 p. m.

Chile: 3:45 p. m.

Paraguay: 3:45 p. m.

Bolivia: 3:45 p. m.

España: 6:45 p. m.

Alemania: 5:45 p. m.

Portugal: 5:45 p. m.

Reino Unido: 5:45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Puerto Rico: Sky HD

España: DAZN

Estados Unidos: NBC Sports

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN