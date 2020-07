Cruz Azul, con Yotún, se alzó con el título de la Copa MX tras vencer 2-1 a Chivas

Chivas estuvo muy cerca de alargar el juego hacia los penales, pero una fortuita y temerosa jugada en la parte final terminó por condenarlo. Sepúlveda impactó con su codo en la cabeza de Romo y ello le permitió a Jonathan Rodríguez anotar el 2-1 para que Cruz Azul sea campeón de la Copa GNP por México.

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi no generó ni una sola ocasión clara de gol en el primer tiempo. Tampoco hizo lo propio los pupilos de Luis Fernando Tena. Ambos salieron a contrarrestarse y el nivel mostrado fue bajísimo.

Fue entonces que el estratega del cuadro 'cementero' echó mano a la banca e hizo efectivo el ingreso de Yoshimar Yotún al inicio de la segunda etapa. Con el mediocampista de la selección peruana, Cruz Azul ganó juego en la zona medular.

Sin embargo, una desatención defensiva permitió que Vega anote el 1-0 ante la mirada de sorpresa de Jesús Corona quien poco pudo hacer ante su remate. No obstante, la ventaja del 'Rebaño' duró dos minutos.

Un centro bombeado al área de Chivas, llegado desde el sector derecho de Cruz Azul, generó el desorden de la zaga 'blanquirroja' y generó que Hiram Mier convierta en propia puerta. Fue así que la igualdad se mantuvo hasta los 90 minutos.

Cuando se creía que la tanda de penales iba a terminar de finiquitar el duelo, una jugada fortuita de Sepúlveda sobre Romo generó la pena máxima para Cruz Azul. Jonathan Rodríguez, goleador cementero, convirtió la opción y le entregó el título de la Copa GNP por México.

MINUTO x MINUTO | Cruz Azul vs. Chivas en directo vía TUDN

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡GOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL! El cuadro de Yoshimar Yotún se queda con el título de la Copa MX.

92' Ejecuta Jonathan Rodríguez. Sepúlveda fue expulsado por doble amarilla.

91' ¡PENAL PARA CRUZ AZUL!

90' Todo hace indicar penales. Se añaden 4 minutos.

88' ¡UFFFFFFFFFFFF! ¡La jugada de Brizuela! Romo estuvo muy cerca de anotar autogol. La pasividad de la zaga de Cruz Azul fue increíble.

85' Chivas se anima un poco más. En caso de que haya igualdad, nos vamos a la definición de penales.

82' Cambio en Guadalajara. Sánchez por Ponce.

80' El centro del volante peruano no llevó peligro y termina en saque de meta para los locales.

79' Tarjeta amarilla para Sepúlveda luego de derribar a Jonathan Rodríguez. Tiro libre y ejecuta Yoshimar Yotún.

77' Tarjeta amarilla para Igor Lichnovski quien corta un contragolpe de Chivas.

75' Peligroso tiro para Cruz Azul. Yoshimar Yotún se dispone a ejecutar.

73' Guadalajara intenta por la banda izquierda de Cruz Azul, pero no logra su cometido. El partido vuelve bajar en intensidad.

70' Cambios en Chivas. Se retiró Antuna e ingresó López.

68' ¡UFFFFFFFFF! Centro para Romo y su cabezazo llegó ligeramente desviada de la portería de Rodríguez. Se ha salvado Chivas.

65' Remate de Yoshimar Yotún, pero sale totalmente desviado.

62' Jimenez por Alderete y Jurado por Corona. Los cambios de Cruz Azul.

57' No continuará Aldere y Cruz Azul alista cambio.

56' Jugador caído de Cruz Azul. Adrián Alderete se toca la parte posterior del muslo. Evalúan si toman un cambio.

54' El partido se anima un poco más. Yotún trata de tener un mayor protagonismo en el medio campo cementero.

52' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL! Un ataque por el sector derecho del cuadro 'cementero' generó un autogol de Hiram Mier.

50' ¡GOOOOOOOOOOL DE CHIVAS! Vega recoge un rebote y anota el 1-0.

49' Chivas golpea y logra un córner.

48' ¡UFFFFFFFFFF! Romo estuvo cerca de anotar, pero Sepúlveda se interpone y evita la caída de la portería de Chivas.

46' Cambio en Cruz Azul. Ingresa Yoshimar Yotún en lugar de Alvarado.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto

49' ¡FINAL!

46' Se añaden cuatro minutos.

45' Cambio sale Villalpando, ingresa Vega.

44' Se detiene el juego por Villalpando quien acusa un golpe en la rodilla izquierda.

41' Chivas se anima un poco más, pero Lichnovsky para rechazar.

39' Nuevamente la zaga de Cruz Azul se impone sobre la ofensiva de Chivas. Un partido muy disputado en el mediocampo.

37' Cruz Azul ha mostrado un mayor dominio, debido a la tenencia de la pelota, pero la misma no ha sido traducido ni en el score ni en el número de posibilidades.

35' Posición adelantada de Chivas. En salida Cruz Azul.

33' El envío queda en nada al atajar Rodríguez.

31' Remate de Alvarado, pero sale desviado. Cruz Azul es el que lleva más peligro. Córner para los cementeros.

28' Rodríguez tuvo una magnífica intervención, mientras que Corona es el es espectador más importante del campo.

26' Ninguno de las dos escuadras han tenido ocasión de verdadero peligro

23' Zaldívar queda aislado. Pineda intenta asociarse, pero está siendo cubierto.

20' El partido continúa siendo muy disputado en la zona medular. Ambos equipos han llegado poco a las áreas rivales.

15' ¿Fue penal? Jonathan Rodríguez en cara contra los 4 defensas de Chivas, pero Escobar mide bien al atacante.

12' Beltran cubre el esférico y se pierde al saque de meta a favor de Cruz Azul.

10' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Excelente atajada de Rodríguez. Córner para Cruz Azul.

8' El juego básicamente se ha desarrollado en la parte medular.

4' Cruz Azul ataca por la banda derecha, pero el centro de Escobar es rechazado por Sepúlveda.

1' Guadalajara toma la iniciativa.

¡EMPEZÓ!

El juego entre Cruz Azul y Chivas se jugará a partir de las 8:45 p. m. horario del DF.

- ¡Atención! Formación confirmada de las Chivas de Guadalajara: Rodríguez, Madueña, Mier, Sepúlveda, Ponce, Vázquez, Villalpando, Beltrán, Antuna, Angulo y Ángel Zaldívar.

- ¡Atención! Formación confirmada del Cruz Azul: Jesús Corona, Juan Escobar, Igor Lichovsky, Julio Domónguez, Adrián Aldrete, Elías Hernández, Rafael Baca, Luis Romo, Roberto Carlos, Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez.

Últimos títulos de las Chivas de Guadalajara

Palmarés Títulos de Chivas Liga MX (12) 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017. Copa México (4) 1962-63, 1969-70, Apertura 2015 y Clausura 2017. C. Campeones (7) 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70. Supercopa de México (1) 2015-16 Copa Challenger (2) 1961 Copa Challenger (1) 1962 y 2018.

Últimos títulos de Cruz Azul

Palmarés Títulos de Cruz Azul Liga MX (8) 1968–69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80 y Invierno 1997. Copa México (4) 1968-69, 1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018. C. Campeones (2) 1968-69 y 1973-74. Supercopa de México (1) 2018-19. Segunda División (1) 1963-64. ConcaChampions (6) 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2013-14.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Chivas y Cruz Azul!

- El Guadalajara buscará hilvanar 4 partidos sin derrota ante Cruz Azul en la #CapitalRojiblanca, ya que acumula 1 triunfo y 2 empates (1-1 J8 AP19, 0-1 J2 CL19 y 1-1 J2 AP17).

- José Madueña, Orbelín Pineda y Alexis Gutiérrez son los jugadores de los actuales planteles que han vestido ambas camisetas.

¿A qué hora es la final de la Copa GNP?

Revisa todos los horarios previo a la gran final del fútbol mexicano.

Historial Cruz Azul vs. Chivas

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO Partidos PJ PG PE Goles Chivas 54 16 23 76 Cruz Azul 54 15 23 73

Últimos partidos Cruz Azul vs. Chivas

15-02-2020 | Chivas de Guadalajara 1-2 Cruz Azul

31-08-2019 | Cruz Azul 1-1 Chivas de Guadalajara

12-01-2019 | Cruz Azul 0-1 Chivas de Guadalajara

28-07-2018 | Chivas de Guadalajara 0-1 Cruz Azul

13-01-2018 | Chivas de Guadalajara 1-3 Cruz Azul

29-07-2017 | Cruz Azul 1-1 Chivas de Guadalajara

22-04-2017 | Cruz Azul 2-1 Chivas de Guadalajara

29-10-2016 | Chivas de Guadalajara 0-1 Cruz Azul

16-01-2016 | Cruz Azul 1-1 Chivas de Guadalajara

02-08-2015 | Chivas de Guadalajara 0-1 Cruz Azul

Formaciones confirmadas Cruz Azul vs. Chivas

Chivas: Rodríguez, Madueña, Mier, Sepúlveda, Ponce, Vázquez, Villalpando, Beltrán, Antuna, Angulo y Ángel Zaldívar.

Cruz Azul: Jesús Corona, Juan Escobar, Igor Lichovsky, Julio Domónguez, Adrián Aldrete, Elías Hernández, Rafael Baca, Luis Romo, Roberto Carlos, Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez.

Cruz Azul contra Chivas

La 'Máquina' llega a un ritmo arrasador. El equipo de Robert Siboldi se mantiene invicto en el certamen luego de arrasar en la fase de grupos -incluyendo goleadas a Pumas y América por 4-1, respectivamente- y tras vencer en tanda de penales a Tigres.

Sin duda, fue frente a su último rival con el que hubo mayor polémica. Así, el propio entrenador se vio involucrado en dimes y diretes con el jugador Guido Pizarro, quien lo retó a una pelea afuera del estadio.



"A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me iba a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Fue un intercambio de palabras, no hay ningún problema", señaló el técnico de la 'Máquina' al respecto.

Sin embargo, Cruz Azul buscará voltear la página y por ello Siboldi pondrá toda la carne en el asador. De esta manera, el estratega consideró en su lista oficial a los mejores jugadores de su plantel, entre ellos Yoshimar Yotún.

Al frente está un Chivas que también avanza con un ritmo demoledor en su grupo y, recientemente, dejando en el camino al América, al cual derrotó por 4-3 en una vibrante edición del clásico nacional de México.

Sin embargo, el 'Rebaño Sagrado' sufrirá una dura baja para este duelo. El goleador José Juan Macías terminó lesionado en el último duelo por las semifinales de la Copa GNP y ello encendió las alarmas de Chivas.

El técnico dispuso que JJ Macías sea guardado para el debut en el torneo Guardianes 2020, por lo cual se abren tres posibilidades para reemplazarlo en la zona ofensiva: Oribe Peralta, Javier López o Ángel Zaldívar.

Cabe señalar que tras esta final de la Copa GNP por México se dará paso al inicio del Torneo Guardianes 2020, como ha sido rebautizado el Apertura de la Liga MX.

Formaciones probables Chivas vs Cruz Azul

Cruz Azul: Corona; Escobar, Lichnovsky, Domínguez, Aldrete; Romo, Rivero; Hernández, Alvarado, Pineda; Rodríguez.

Chivas: Rodríguez; Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce; Beltrán, Molina; Brizuela, Vega, Angulo; Zaldívar.

