Fuenlabrada viajó con cinco infectados de COVID-19 desde Madrid, pese a que ya habían dado positivo en prueba

Fuenlabrada, del peruano Jeisson Martínez, sigue en el ojo de la tormenta luego de que se suspendiese su partido ante el Deportivo La Coruña por casos de coronavirus, lo cual desencajó a varios equipos en la Liga Smartbank, de España. En esta ocasión, exámenes realizados a toda su delegación permitieron ver que 5 personas viajaron desde Madrid ya infectados por COVID-19.



El gerente del área sanitaria de A Coruña-Cee, Luis Verde, dio a conocer que se realizaron pruebas a todo el plantel previo al duelo ante Deportivo La Coruña y comando técnico del Fuenlabrada, equipo que se encuentra actualmente en Coruña y que está confinado en un hotel local como medida de precaución.

Sin embargo, lo más preocupante llegó después, luego de que Luis Verde indicó que Fuenlabrada había realizado pruebas rápidas a un grupo del plantel estando en Madrid, de las cuales ocho dieron positivo al coronavirus el lunes. Tras los exámenes del Servicio Gallego de Salud, hubo una confirmación en cinco de estos casos.



"En nuestros laboratorios nos han resultado positivas seis de esas personas, cinco coinciden con el listado que nos facilitó ayer el Club y una es de la expedición pero no estaba en este listado", indicó el gerente del área sanitaria coruñesa.



Ante ello, ahora indicaron que se le realizarán nuevas pruebas a las ocho personas del listado inicial del Fuenlabrada y al nuevo positivo. Además, todo el plantel mantendrá cuarentena en el hotel y se rastreará a las personas que estuvieron en su vuelo de Madrid a La Coruña.

Jugadores intentaron escaparse del confinamiento

En tanto, Ines Rey, alcaldesa de La Coruña, expresó su molestia con LaLiga por no haber comunicado los casos de positivos del Fuenlabrada pese a haberséles realizado exámenes con anticipación y, peor aún, que se les haya permitido volar entre ciudades, exponiendo la salud de otras personas.



Además, dio a conocer que el plantel de jugador de Fuenlabrada intentó escaparse del confinamiento para tomar un avión de vuelta a Madrid, pero se les impidió ello.

"Tenían intención de coger el avión y por parte de la Xunta se les dijo que no pueden abandonar el hotel. Están confinados y no pueden salir de sus habitaciones. Están obligados a guardar esa cuarentena como cualquier ciudadanos que se encuentre en la misma situación. Algunos preguntaron si podían marcharse y se les dijo que no", sentenció.

Fuenlabrada vs Deportivo La Coruña

Es importante recordar que Fuenlabrada y Deportivo La Coruña iban a jugar este lunes, pero su duelo fue cancelado por casos de coronavirus. No obstante, ambos se jugaban cosas importantes: la clasificación a los playoffs de ascenso y otro evitar el descenso. Los otros equipos que competían por lo mismo sí disputaron sus partidos y expresaron su molestia por no haberse ejecutado una suspensión general.