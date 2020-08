Andy Polo anotó un golazo para sentenciar la goleada de Portland Timber [VIDEO]

No tenía ni un minuto en el campo de juego y Andy Polo se robó las palmas de su compañero. El jugador de la Selección Peruana disparó desde larga distancia para convertir el 3-1 de los Portland Timbers contra New York City por los cuartos de final de la MLS is Back.

A los 75 minutos, Polo ingresó a Williamson. En la primera jugada del encuentro, el exjugador de Universitario realizó un quiebre para evadir la defensa de New York City y sorprendió al portero con un disparo de larga distancia.

Con un baile y recibiendo el aplauso de sus compañeros, Andy Polo festejó su 'golazo'. Gracias a esta victoria, Portland Timbers clasificó a la siguiente fase del MLS is Black. El peruano viene sumando minutos importantes.