Con golazo de Andy Polo, Timbers venció 3-1 a New York City y avanzó a semifinales del MLS is Back

FINAL DEL PARTIDO

90'+4' Amarilla para Callens (New York City) por reclamar una decisión arbitral.

90'+3' Cambio en Timbers: entra Bodily, sale Blanco.

90'+2' Heber se anima desde fuera del área, pero su disparo se va muy alto.

90' Cinco minutos de adición.

85' Amarilla para Morález (New York City) por una dura falta contra Blanco.

81' Un balón le queda a Parks en el área, saca el disparo, pero un rival lo bloquea oportunamente.

79' Amarilla para Mabiala (Timbers) por una jugada peligrosa contra Castellanos.

76' Golazo de Andy Polo. El peruano hace la diagonal desde la izquierda, recorta a un rival y saca un bombazo para vencer a Johnson.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PORTLAND TIMBERS!

74' Doble cambio en Timbers: entran Mora y Polo, salen Ebobisse y Williamson.

71' Cambio en New York City: entran Heber y Parks, salen Jesús Medina y Mitrita.

70' Se la pierde Medina. El paraguayo recibe un balón inmejorable en el área, pero le pega mal y el balón se va alto.

64' Diego Valeri se asocia bien con Niezgoda, el delantero se la devuelve en el área y el argentino define al primer palo para vencer a Johnson.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PORTLAND TIMBERS!

62' Tiro libre de Timbers, centro pasado al segundo palo, Williams no alcanza a rematar, Castellanos quiere despejar, pero Mabiala le comete falta.

58' New York City fuerza el error rival cerca del área, Castellanos abre con Matarrita por izquierda, el costarricense saca el centro pasado, pero Villafaña rechaza de cabeza al córner.

56' ¡Se la pierde Medina! El paraguayo abre con su lateral, éste la devuelve en el área, pero controla mal y luego no puede con el arquero Clarck.

55' Cambio en New York City: entra Maxi Morález, sale Mackay-Steven.

53' ¡Increíble ocasión fallada! Ebobisse recibe en soledad en el área, pero le remata al cuerpo al arquero y luego su otro disparo lo evita el propio 1 de New York City.

51' Cambio en Timbers: entra Niezgoda, sale Chará lesionado.

48' Castellanos recibe en la frontal del área, se hace el espacio y dispara, el balón se desvía en Villafaña.

46' Cambio en Timbers: entra Diego Valeri, sale Marvin Loría.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Dos minutos de adición.

45' Amarilla para Medina (New York City) por cortar un avance de Williamson.

42' Sebastián Blanco filtra un balón para Villafaña, el lateral saca el centro rasante desde la izquierda, un rival despeja y el balón le queda al argentino que define colocado y al segundo palo para dejar sin reacción a Johnson.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PORTLAND TIMBERS!

40' Cambio de orientación para Medina por banda izquierda, no controla bien, pero Bonilla no alcanza a evitar que el balón traspase la línea de fondo. Córner para NYCFC.

38' ¡Ocasión de Timbers! Blanco acelera por derecha, hace la pausa y saca el centro hacia el segundo palo, Chará aparece, gana de cabeza, pero su remate se va desviado.

36' Amarilla para Williamson (Timbers) por detener con falta a Mackay-Steven.

35' ¡UFFF! Chará saca el centro rasante para Loría en el área, pero Chanot se barre para desviar el balón hacia el córner.

33' Villafaña reclama a Castellanos por un supuesto empujón cuando disputaban un balón en la línea de cal.

32' Providencial Zuparic cuando Mitrita quería quedarse con un balón largo a la espalda de la defensa de Timbers.

29' Pausa de hidratación.

27' Jesús Medina engaña a Clarck, el arquero se lanza hacia su derecha mientras el paraguayo define colocado al otro palo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE NEW YORK CITY!

25' Penal para New York City. Medina recibe en el área, Mabiala lo va jalando y le termina cometiendo falta.

24' ¡La que iba a hacer Castellanos! El argentino roba un balón en el círculo central, ve al arquero adelantado y saca el disparo buscando colgar a su rival, pero se fue apenas por encima del arco.

23' Blanco conduce bien en transición, habilita a Loría al espacio, pero el costarricense se equivoca en el pase.

19' Llegada de New York City con Mackay-Steven, el escocés intenta filtrar un balón para Castellanos, pero un rival bloquea y al final el esférico se lo queda el arquero del Timbers.

17' Ebobisse queda sentido luego de disputar un balón con Sands, que lo pisa y le deja la mano sangrando.

16' New York City elabora bien en busca de los espacios vacíos, balón filtrado para Tinnerholm en banda derecha, pero Villafaña bloquea el centro y el balón acaba en córner.

14' ¡UFFF! Mitrita filtra el balón para un compañero, este saca el centro desde la izquierda, Castellanos va a rematar el esférico al segundo palo, pero no alcanza a rematar por poco.

12' Pase filtrado para Loría a la espalda de Chanot, pero el francés se recupera y rechaza el balón antes que su rival pueda disparar.

10' Timbers se despliega bien en transición y cada conducción de Chará es sinónimo de peligro para la defensa rival.

8' ¡Se la pierde Ebobisse! Gran jugada de Chará, el colombiano filtra una gran balón para el delantero, que le pega con mucha potencia y el balón se va por encima del arco.

7' New York City controla el balón, se asocia para llegar a área contraria, pero pierde el balón y Timbers avanza rápido mediante una transición ofensiva.

5' ¡Intento del New York City! Mitrita remata de tiro libre, el balón supera la barrera, pero no alcanza a bajar lo suficiente.

4' Tiro libre para NYCFC. Castellanos recibe cerca del área, pero Mabiala detiene con falta al argentino.

2' Timbers toma la iniciativa del partido, New York City presiona fuerte cuando el balón supera la línea del mediocampo.

1' Arranca el partido en el ESPN Wide World of Sports Complex.

- El partido entre New York City y Portland Timbers arranca a las 9:37 p.m. en el Complejo ESPN.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre New York City y Portland Timbers!

Formaciones confirmadas New York City vs. Portland Timbers

New York City: Johnson, Tinnerholm, Chanot, Callens, Matarrita, Sands, Ring, Mackay-Steven, Medina, Mitrita, Castellanos.

Portland Timbers: Clarck, Bonilla, Mabiala, Zuparic, Villafaña, Diego Chará, Williamson, Yimmi Chará, Blanco, Loría, Ebobisse.

New York City contra Portland Timbers

Este compromiso que busca al último equipo que avanzará a las semifinales de este campeonato se jugará en el ESPN Wide World of Sports Complex y la principal novedad sería la presencia de un peruano en cada lado del campo.

En el cuadro de Portland Timbers, Andy Polo podría ser titular pero ello aún no es confirmado pues el entrenador venezolano Giovanni Savarese aún no tiene una decisión tomada al respecto y podría haber una sorpresa antes de iniciar el cotejo.

A primera instancia, los verdes podrían ser considerados como los favoritos debido a que no han perdido ni un solo partido en lo que va de este torneo de la MLS. En fase de grupos ganaron dos partidos y empataron el tercero mientras que en octavos vencieron por penales al Cincinnati.

Por otro lado, en el lado del New York City, nuestro compatriota Alexander Callens se alista para ser titular en la zaga central, tal como lo ha hecho a lo largo de todos los compromisos de la MLS is Back.

Los de New York tuvieron una dura participación en la fase de grupos tras caer en los dos primeros juegos y ganar el último, con lo que avanzó a los octavos de final. En esta instancia del torneo avanzó tras derrotar por 3 a 1 al Toronto FC.

La última vez que ambos equipos chocaron entre sí fue el año pasado y el resultado fue un 0-1 a favor del Portland Timbers en condición de visita.

Portland Timbers vs. New York City: Posibles alineaciones

Portland Timbers: Clark, Duvall, Mabiala, Zuparic, Villafana, Williamson, D. Chará, Polo (Y. Chará), Valeri, Blanco, Niezgoda (Ebobisse).

New York City: Johnson, Tinnerholm, Chanot, Callens, Matarrita, Sands, Ring, Tajouri, Medina, Mitrita, Castellanos.

¿A qué hora juegan Portland Timbers vs. New York City?

Perú: 9:30 p.m.

México: 9:30 p.m.

Estados Unidos: 10:30 p.m. ET | 7:30 p.m. PST

Chile: 10:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Honduras: 8:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

¿En qué canales ver el Portland Timbers vs New York City EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos: ESPN+

Portland Timbers vs. New York City EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido de la MLS is Back?

En Internet el duelo entre Portland Timbers vs New York City, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.