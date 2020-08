Ver partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE PT 1-1 ahora por Champions League

Ver partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE con transmisión EN DIRECTO de ESPN 2 en Latinoamérica y ESPN Norte de México. Los 'merengues' y los 'citizens' chocarán este viernes 7 de agosto (2:00 p. m. horario de México) en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sigue el MINUTO x MINUTO con todos los canales, los horarios y los videos de los goles por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Manchester City vs. Real Madrid en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Gol del Real Madrid

28' Tremenda asistencia de Rodrygo hacia la cabeza de Karim Benzema. El francés realiza una excelente definición y el Real Madrid empata 1-1 al Manchester City. ¡Zidane cree en el milagro!

22' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Eden Hazard (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Toni Kroos.

22' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Phil Foden.

21' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Ederson.

21' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eden Hazard.

15' Remate fallado por Raheem Sterling (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Kevin De Bruyne.

14' Remate fallado por Luka Modric (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Karim Benzema.

GOL del Manchester City

8' Gabriel Jesús desborda y se saca de encima a Varane para que Sterling coloca el primer gol del Manchester City.

5' Karim Benzema remata y por poco anota el primer gol del Real Madrid.

1' ¡Comenzó el partido entre Real Madrid y Manchester City!

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Foden, Sterling y Gabriel Jesus.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Raphael Varane, Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Mendy y Rodrigo.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Real Madrid y Manchester City!

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Raphael Varane, Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Mendy y Rodrigo.

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Foden, Sterling y Gabriel Jesus.

Manchester City contra Real Madrid

¿Habrá milagro? El Real Madrid necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Liga de Campeones, tras perder la ida en el estadio Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el club inglés.

El 1-2 de la ida permite al Manchester City sentirse favorito en una gran noche europea. Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham Hotspur, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Santiago Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en el 'viejo continente'.

No obstante, el Real Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones que no hay nada imposible en su competición fetiche, rey de Europa y con mano de hierro en la última década cuando conquistó cuatro de cinco ediciones, tres consecutivas con Zinedine Zidane al mando. Nunca perdió una eliminatoria el técnico francés en la Liga de Campeones y encara su prueba más difícil. Un cara a cara frente a Pep Guardiola, con admiración mutua y estilos de juego que prometen un partido vistoso. El Real Madrid necesita goles y el City no sabe jugar a defenderse con un entrenador que siempre basa todo desde la posesión.

Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en cada a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club, y Mariano Díaz completa las ausencias tras sufrir coronavirus.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

País Horario España 21:00 p. m. Colombia 14:00 p. m. Ecuador 14:00 p. m. Argentina 16:00 p. m. Chile 15:00 p. m. Uruguay 16:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Alemania 21:00 p. m. Perú 14:00 p. m. México 14:00 p. m. EEUU (Los Angeles) 12:00 p. m. EEUU (Texas) 14:00 p. m. EEUU (Miami) 15:00 p. m. Venezuela 15:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Costa Rica 13:00 p. m. Honduras 13:00 p. m. Puerto Rico 15:00 p. m. Guatemala 13:00 p. m. República Dominicana 15:00 p. m. El Salvador 13:00 p. m. Panamá 13:00 p. m. Italia 21:00 p. m. Francia 21:00 p. n.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido de hoy Real Madrid vs Manchester City?

Bolivia: ESPN 2

Brasil: FOX Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

España: Movistar+, Gol

Estados Unidos: TUDN, Galavision

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Manchester City?

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Real Madrid vs. Manchester City?

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs. Manchester City?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga.

Historial Real Madrid vs. Manchester City

2020-02-26 | Real Madrid 1-2 Manchester City

2016-05-04 | Real Madrid 1-0 Manchester City

2016-04-26 | Manchester City 0-0 Real Madrid

2012-11-21 | Manchester City 1-1 Real Madrid

2012-09-18 | Real Madrid 3-2 Manchester City

¿Qué es el Real Madrid?

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido simplemente como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España.

¿Qué es el Manchester City?

El Manchester City Football Club es un club de fútbol de Mánchester, Inglaterra que juega en la Premier League. Fue fundado en 23 de noviembre de 1880 bajo el nombre de St. Mark's, luego pasó a llamarse Ardwick Association Football Club en 1887 y finalmente, el 16 de abril de 1894, se convirtió en el Manchester City.

Etihad Stadium

El Estadio Ciudad de Mánchester, conocido desde 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, ​ también conocido como COMS o Eastlands, es un estadio situado en la ciudad de Mánchester, que es el estadio oficial del Manchester City.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

Foden Manchester City

Philip Walter Foden es un futbolista inglés, juega como centrocampista y su equipo actual es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.​

Rodrygo Goes

Rodrygo Goes conocido deportivamente como Rodrygo es un futbolista brasileño. Juega como delantero y su equipo actual es el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, ​ el cual compagina con el equipo filial.​ Es Internacional absoluto con la selección brasileña desde 2019.

João Cancelo

João Pedro Cancelo es un futbolista portugués. Juega de defensa y su equipo actual es el Manchester City de la Premier League.