Edison Flores: "No es fácil jugar con máscara, pero me siento cada vez mejor"

Mientras la selección peruana intenta pasar el trago amargo del polémico arbitraje en la derrota ante Brasil, Edison Flores vive sus propias complicaciones con el DC United tras la salida de su entrenador Ben Olsen.

"Honestamente, no es un gran momento para el club y para nosotros. Ben Olsen estuvo aquí durante toda mi estadía y un montón de años en el club. Fue una gran pieza para nosotros y por ello tengo que darle las gracias por darme confianza cuando nos dirigió y ojalá algún día me pueda volver a dirigir", declaró el "orejas" para Pulso Sports.

El ex Universitario señaló que se viene acostumbrando de a pocos al uso de la máscara durante los encuentros. "Dentro de todo me sentí bastante bien, no es fácil jugar con una máscara de protección pero ahí nos acomodamos. En los entrenamientos me siento cada vez mejor y con mucha más confianza".

Se quedó con las ganas

Así mismo, Flores lamentó su ausencia en los partidos de la blanquirroja contra Paraguay y Brasil. "Uno siempre quiere estar en su Selección pero también tenemos que respetar los temas sanitarios. Igual me siento muy ansioso de volver a la Selección".

Además, el volante nacional mandó todo su apoyo a Raúl Ruidíaz, quien dio positivo en la prueba de coronavirus. "Él es como un hermano para mí y por ello le deseo una pronta recuperación".

Finalmente, el "orejas" expresó su satisfacción por conformar el equipo de Washington, ciudad por la que siente un gran cariño. "Estoy muy feliz de estar aquí, en DC United. Realmente me siento, incluso me animaría a decir que de todas las ciudades en las que he vivido, es la que más me gustó y a mi familia también".