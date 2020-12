"Calla la boca, negro": Gerson acusa al colombiano Ramírez de racismo

Flamengo venció 4-3 al Bahía en un accidentado juego en el Maracaná y en el que el fútbol quedó enlutado por el insultado racista proferido por el colombiano Juan Pablo Ramírez en contra de Gerson, cuya denuncia generó la solidaridad de sus compañeros, el gremio de futbolistas y hasta clubes rivales.

"Quiero decir una cosa: he disputado muchos partidos como profesional y nunca dije nada porque nunca sufrí prejuicio, pero cuando encajamos uno de los goles, Ramírez discutió con Bruno Henrique y fui a hablarle y él me dijo: "Calla la boca, negro". Él tiene que aprender a respetar a las personas", reveló el volante de Flamengo a la TV brasileña una vez acabado el partido.

El repudiable acto de Ramírez no fue el único en Bahía, el DT Mano Menezes minimizó la denuncia de Gerson y lo acusó de victimizarse. "Nunca hablé de un entrenador, pero Mano tiene que saber respetar. Vengo a hablar aquí por mí y por todos los negros de Brasil", manifestó el volante de 23 años.

Lejos de dejar el tema en anécdota, Gerson alzó todavía más su voz de protesta a través de una extensa carta en redes sociales. "No basta con no ser racista, hay que ser antirracista. De nada sirve tener el discurso, hacer campaña y no ponerlo en práctica en todos los aspectos de la vida, incluso en el campo", señaló.

"Y es aún más triste ver la connivencia de otras personas que están en el campo y que minimizan y reducen el peso del acto de hoy en Maracaná. Es repugnante vivir con el racismo y más aún con los que minimizan este crimen. No voy a "callarme". Mi lucha, la lucha de los negros, no se detendrá. Y repito: es aburrido tener que hablar siempre de racismo y que las autoridades no puedan hacer nada", sentenció el jugador de Flamengo.

Cabe destacar que Flamengo puso a disposición de Gerson a sus asistentes jurídicos en caso decida presentar una denuncia penal mientras que Vasco da Gama -rival del 'Mengao' y primer club en alinear afrodescendientes en la historia del fútbol brasileño- expresó su apoyo al volante brasileño, además de exigir una rigurosa investigación en contra del acusado Ramírez.

La respuesta de Bahía

Ante las polémicas suscitadas por integrantes de su primera plantilla, el club brasileño anunció el despido de Mano Menezes y una investigación en contra de Juan Pablo Ramírez, además de dejar en claro que tomará una decisión inmediata una vez que acaben las pesquisas.