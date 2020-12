Marcus Thuram fue castigado con un mes sin sueldo tras escupir a su rival - VIDEO

Marcus Thuram logró ser vital en el Borussia Mönchengladbach durante la fase de grupos de la Champions League, ganándose muchos elogios y entrando más al radar de los hinchas del fútbol. Si bien se ha hecho conocido por su gran calidad dentro del campo, el último fin de semana su nombre fue resaltado por una negativa actitud.

El futbolista fue titular en el choque ante Hoffenheim por la Bundesliga, pero no logró terminar las acciones por una expulsión a los 79 minutos de juego, instantes después del empate parcial del rival. Según se pudo observar en la transmisión y lo que pudo captar el VAR es que Marcus Thuram había escupido a uno de sus colegas del contrario.

La acción antideportiva hizo que el francés abandone el campo y dolió más cuando se consumó la derrota de Borussia Mönchengladbach a poco del final (2-1). Al margen del castigo que pueda recibir por parte de la Bundesliga, el club al cual pertenece también decidió tomar cartas en el asunto y sancionarlo por su cuenta.

Max Eberl, director deportivo del Mönchengladbach, anunció que Marcus Thuram dejará de percibir su salario por un mes tras lo ocurrido el fin de semana. El dinero no quedará en poder de la entidad deportiva, sino que será donado con fines caritativos. El futbolista aceptó sin problemas la decisión, informó el directivo.

De la misma forma, el representante del club alemán indicó que cree en la palabra de Marcus Thuram al explicar que el escupitajo a Stefan Posch no fue intencional. Por el momento queda esperar la decisión de la comisión disciplinaria de la Bundesliga para saber la cantidad de fechas que el delantero estará ausente.

Las disculpas de Marcus Thuram no solo fueron de forma interna, sino que también lo hizo a través de sus redes sociales. “Lo que sucedió no corresponde a mi temperamento y no debió haberse producido nunca. He reaccionado mal ante un rival. Pido perdón a todos, a Stefan Posch, a mis rivales, a mis compañeros y a mi familia”, explicó el futbolista.