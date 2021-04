Manchester City ganó 2-1 a Borussia Dortmund el partido de ida

Manchester City vs Borussia EN VIVO se enfrentan este martes 6 de abril por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League desde las 14:00 horas en el Etihad Stadium. El encuentro será transmitido EN DIRECTO por Fox Sports y puedes seguir el minuto a minuto, jugadas y goles por Líbero.pe.

Manchester City vs. Borussia Dortmund : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Final del partido. Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Manchester City. Foden pone arriba a su equipo

83' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Borussia Dortmund! GOOL de Marco Reus

75' ¡UFFFFFFFF! Remate de Kevin de Bruyne que apenas se marcha por un costado

72' No encuentra el empate el Borussia Dortmund.

65' Gran atajada de Hitz. El arquero evitó el gol de Foden

63' Primer cambio en Borussia. Se marcha Knauff, una de las grandes sorpresas de la alineación, y entra Gio Reyna.

57' Cambio en Manchester City: Se marcha Bernardo Silva para dejar su lugar a Gabriel Jesús

51' Se marcha lejos el remate de Foden tras una jugada que él mismo inició

47' ¡NOOOO! Haaland se saca con facilidad a Rubén Dias, pero no pudo rematar con comodidad frente a Ederson

45' Ya se juegan el segundo tiempo. Sin cambios por ahora en ninguno de los dos equipos

PRIMER TIEMPO

45+1' Final del partido. Manchester City se va al descanso con la ventaja de 1-0 sobre el Borussia

44' Gran jugada colectiva de Borussia que por poco no terminó en gol. Deja espacios que Manchester City podría aprovecharlo

40' Remate de Fouden que controla bien Marwin Hitz. La jugada queda anulada por falta del inglés

36' Gol anulado a Bellinghan por una falta contra Ederson quien no pudo controlar la pelota

31' El VAR hace retroceder en su decisión y cobra una mano de Rodri

28' PENAAAAAL para Manchester City por una supuesta falta Emre Can

18' GOOOOOOOOOOL de Manchester Ctiy. Error en salida de Emre Can y Kevin De Bruyne abre el marcador

13' Buen partido el que están ofrencienedo en Inglaterra.

9' Borussia Dortmund intenta hacer daño al Manchester City por las andas. Ya ha tenido una ocasión en el arco de Ederson

6' Responde bien Ederson al remate de Bellingham y será tiro de esquina para Borussia Dortmund

3' Mala salida del arquero Ederson que no lo aprovecha el Borussia Dortmund

1' Ya se juega en Inglaterra el partido entre Manchester City vs Borussia Dortmund

- El duelo Manchester City vs. Borussia Dortmund será uno de los más emocionantes de la fase de cuartos de final.

- ¡Atención! Formación confirmada del Borussia Dortmund: Marwin Hitz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Mateu Morey Bauza, Emre Can, Raphael Guerreiro, Ansgar Knauffs, Mahmoud Dahoud, Marco Reus y Erling Haaland.

- Suplentes: Bürki, Drljaca, Meunier, Piszczek, Reyna, Hazard, Tigges, Passlack, Delaney, Brandt, Reinier y Schulz.

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Gündogan, Foden y Mahrez.

- Suplentes: Steffen, Trafford, Aké, Laporte, Èric, Mendy, Zinchenko, Fernandinho, Torres, Sterling, Jesus y Agüero.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Manchester City y Borussia Dortmund por la Champions League!

Manchester City llega en su mejor momento para enfrentar al Borussia Dortmund. De los últimos 22 partidos, solo perdió uno y se encuentra en la cima de la Primer League.

City y Borussia se enfrentarán por tercera vez en su historia. La primera vez empataron en Inglaterra y el segundo fue victoria para las "abejas asesinas". Será una revancha para los ciudadanos.

El tridente ofensivo que pondrá Pep Guardiola serán; Bernardo Silva, Foden y De Bruyne.

De otro lado, Borussia Dortmund llega al duelo de Champions tras perder 1-2 ante Eintracht Frankfurt. Ha mostrado un juego irregular que lo ubica en el quinto lugar de la Bundesliga.

Sin embargo, ha tenido picos de individualidades como es el caso de Erling Haaland. El noruego lleva 10 goles en seis partidos, dejando en claro que la Champions League es torneo favorito.

Terzić ya tiene decidido qué once alineará ante los ingleses. En la ofensiva van Hazard, Reus y Haaland.

Hora: 14:00

Escenario: Etihad Stadium

