Real Madrid se ilusiona con su fichaje: Kylian Mbappé quiere salir del PSG

Resulta que el periodista Daniel Riolo, de RMC Sport de Francia, reveló que 'Donatello' ha notificado ya al PSG su firme intención de abandonar el club. No quiere continuar jugando en París.

"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar", comenzó diciendo el hombre de prensa.