Luis Abram culpa a directiva de Vélez por su salida: "Respeté la decisión del club"

Oficialmente Luis Abram dejó de pertenecer a Vélez Sarsfield tras no renovar su contrato que venció el 30 de junio. Tras esta noticia, el defensor de la selección peruana decidió contar su verdad sobre su salida el club argentino a través de su cuenta de Instagram, en el cual explicó por se va y quiénes son los culpables de su salida.

Luis Abram no solo profesó su gran cariño por Vélez, si no, contó al hincha porqué se va por la puerta falsa al no renovar contrato con el elenco de Liniers.

"Hace ya casi 3 años y medio, me enamoré de Vélez, que me abrió sus puertas y desde el primer momento, trabajadores, cuerpo médico, cuerpo técnico, compañeros e hinchas me hicieron sentir siempre en familia, siempre en casa. Siendo leal a este amor y respeto que fue creciendo día a día, cada vez que defendí esta camiseta, siempre di lo mejor de mí y dejé la piel en la cancha", escribió.

Luego, agradeció a sus entrenadores de turno. "Mi total y eterno agradecimiento a todos y, en particular, a Gabriel Heinze y Mauricio Pellegrino y sus respectivos cuerpos técnicos, por la confianza depositada; me ayudaron a crecer en lo profesional y también en lo personal".

Finalmente, se refirió a sus pases frustrados. "No puedo ser indiferente con los hinchas sobre mi situación contractual y siento que merecen una explicación de mi parte. Han sido muchos meses de comentarios y especulaciones, pero lo cierto es que hubo ofertas que hubieran dejado al club un importante retorno económico; lamentablemente no se concretaron por decisiones ajenas a mi persona. Respeté y acaté la decisión del club, seguí trabajando igual que desde mi llegada y lo di todo por esta institución por eso puedo decir que me voy con la cabeza en alto y la conciencia tranquila, aunque las cosas no se den siempre como uno quiere", culminó.

Como se recuerda, Luis Abram se encuentra concentrado en la Copa América de Brasil, donde jugará los cuartos de final con la selección peruana.