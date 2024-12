Thibaut Courtois reveló secretos del vestuario de Real Madrid

En una entrevista para el medio francés, Telefoot explicó a quienes considera como los jugadores más técnicos y que mejor se visten. ¿Técnicos) "Para mí es Marcelo. Técnicamente es muy fuerte. Pero también hay otros, Toni (Kroos), Luka Modric, Eden", sobre los que escogen mejor la ropa. "Creo que Asensio viste bien. Ramos tiene su estilo. Creo que para la gente que trabaja en el sector de la moda tiene un buen estilo. Puede que no sea lo que me ponga, pero a menudo viene bien vestido. Mariano y Carvajal también visten bien".

Los "picaditos" o "camotitos" como son conocidos son una arma para enfadarse o por lo menos cuando existen apuestas, por ello Thibaut Courtois reveló aquellos que se enojan con facilidad cuando la victoria no se encuentra de su lado. "Son tres: Modric, Nacho y Carvajal. Cuando jugamos esos partidillos, sacamos la foto de los ganadores. Los llamamos Los vinagres porque están ahí medio enfadados. Realmente no les gusta perder".

La música es el vestuario es un ambiente de buen ánimo, pero para que los más fanáticos se enteren explicó quiénes son los encargados de poner los temas de moda. "Ahora mismo no podemos estar todos juntos, así que es un poco difícil. Pero si no, siempre son Marcelo o Sergio Ramos quienes ponen la música. Cuando es Ramos es más música española, reguetón, etc. Y a Marcelo a veces le gusta poner clásicos, R&B, hip hop… así que es un poco diferente. Es bueno que tengamos una mezcla de ambos".