¡Por la gloria! Inglaterra ganó 2-1 a Dinamarca y disputará la final de la Eurocopa 2020

112' Los ingleses no cesan los ataques y pidieron penal por un contacto de que tuvo Mount con Kjaer. El juez no cobró el reclamo.

111' Inglaterra se encontró con una contra y Sterling se apoyó con Harry Kane que no pudo finalizar la jugada.

108' El balón se concentra en el medio campo. Dinamarca controla el balón, pero no genera mucho peligro en el área de Inglaterra.

97' No cesan los ataques de Inglaterra, pero Scmeichel se luce y logra parar un fuerte disparo de Sterling. La escuadra británica es el total dominador del partido.

90+2' Sterling se atrevió en dos ocasiones por el sector derecho de Dinamarca, en la primera su jugada no prosperó, pero rápidamente encontró una contra en la que Phillips terminó la jugada con un fuerte tiro, pero que se fue arriba del arco.

83' Delaney intentó por el sector izquierdo, en el que logró conectar un centro, pero no había nadie para conectar el cabezazo.

62' Mayor dominio de Inglaterra en el encuentro, pero Dinamarca también está bien replegado en su defensa evitando que los británicos no logren concretar sus jugadas

49' Parecía que no iba a seguir Kjaer pero ya está totalmente recuperado.

5' Harry kane sacó un centro peligroso por la banda derecha, pero Sterling no pudo finalizar la jugada

Sintoniza América TV EN VIVO para ver el Inglaterra vs. Dinamarca este miércoles 7 de julio desde las 14.00 horas de Lima y 16.00 horas de Buenos Aires por las semifinales de la Eurocopa 2020. El partido también será transmitido por América TV, América TV Go y Directv Go. Puedes seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través del minuto a minuto en Líbero.pe.