Cruzeiro: dos veces campeón de Libertadores y que está cerca de la Serie C de Brasil

Cruzeiro es uno de los equipos con mayor historia del Brasileirao , pero actualmente, la mítica escuadra de Belo Horizonte está pasando un presente muy oscuro, debido a que desde hace dos años se encuentra en la segunda división tratando de llegar a la máxima categoría del fútbol de Brasil. Sin embargo, sus pretensiones por conseguir ese objetivo se han visto esfumadas e incluso, está cerca de llegar a descender a otra categoría, la Serie C.

Ya lleva dos años en la Serie B de Brasil, en el 2020 peleó palmo a palmo el ascenso y aún así no pudo sostener el nivel. Para este 2021, todo fue peor, ya que no solo dejó de pelear en los primeros puestos, sino más bien cayó a fondo y las posibilidades de descender a otra categoría crecen con el pasar de las jornadas. El efecto de la falta de dinero tuvo como resultado no contratar jugadores de nivel para la competencia y se las arregló como pudo.