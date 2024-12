Patrice Evra reveló que sufrió de abuso sexual cuando era un adolescente

Patrice Evra es uno de los jugadores con mayor trayectoria en el fútbol europeo, ya que pudo hacer una gran carrera en clubes como Manchester United y Juventus. A pesar de esa gran carrera como futbolista, el exjugador de la Selección Francesa realizó una fuerte revelación al confesar que cuando tenía 13 años, un profesor abusaba sexualmente de él.

El exjugador 'Galo' confesó al medio británico 'The Times' que este tormentoso episodio ocurría cada vez que se hospedaba en la casa de su maestro (tres veces por semana), contando que al momento de irse a dormir, el instructor se acercaba a él para manosearlo, quitarle la ropa, agredirlo y excitarse a sí mismo.

Tras hacer esta dura revelación, el francés aseguró que no se avergüenza al sentir que, en esos momentos, se sentía un cobarde por no hablar de ese tema, y que ahora, desea que conozcan su historia para que los niños que estén pasando por lo mismo, no se queden callados con este tipo de situaciones.

"No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", indicó Evra.

Patrice también expresó que, cada vez que terminaban las clases sentía mucho temor, pero después de varios meses, el maestro se empezó a aburrir de él. "Cuando se acababan las clases y me tocaba dormir allí, se me hacía un nudo en el estómago. Después de varios meses, el profesor empezó a cansarse de todo. Yo era un luchador y no cedí. Ni siquiera me preguntó por qué me quería ir: lo sabía", señaló.

Nunca le quiso confesar a la policía

Patrice Evra también dio a conocer que, cuando tenía 24 años, la policía se encontraba investigando a su profesor por casos de pedofilia, y al momento de ser consultado si sabía algo sobre el tema, no quiso contar lo que le había hecho, pues, en aquel momento, se encontraba despegando como futbolista profesional en Mónaco y no quería generar un escándalo en el fútbol internacional.

Evra le confesó lo sucedido a su madre hace poco

Luego de varios años, el exfutbolista le comentó a su madre lo que había sucedido con aquel profesor, señalando que ella se encontró en 'shock' al enterarse de esa noticia, y además, manifestó que aún no se lo ha revelado a sus hermanos ni a sus amigos cercanos. Asimismo, dio a conocer que su progenitora le manifestó que, si lograba encontrar al profesor, lo iba a matar.

"Evidentemente mi madre se quedó muy impactada. Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo. Solo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho. Fue un momento difícil para mí y todavía no se le conté a algunos de mis hermanos y hermanas, o a amigos cercanos. Lo primero que mi madre me dijo es que si no lo hacía, ella lo haría, que si estaba todavía vivo ella lo iba a matar", contó.

No quiere que se compadezcan de él y mandó un mensaje a los niños

Finalmente, Patrice Evra mencionó que no desea que se compadezcan de él, y aseguró que esta confesión es para que los niños no se queden callados ante una situación de esta magnitud.