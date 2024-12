Diego Simeone dejó un contundente mensaje sobre el mundial cada dos años

"Por más que uno pueda opinar sobre las situaciones que se proponen, la decisión final no corre de parte ni de los entrenadores ni de los jugadores. Me pongo en el lugar del futbolista de selección y yo quería ir siempre a jugar con mi selección. Es muy difícil decirle 'no' a tu selección. La vista de los futbolistas en sus mejores versiones va cada vez a peor, pero eso no depende de nosotros", indicó el técnico en la conferencia de prensa luego del entrenamiento en la Ciudad Deportiva.