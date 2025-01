Barcelona decidió suerte de Ronald Koeman tras derrota ante Rayo Vallecano

"La derrota no es por culpa de la actitud ni del juego, porque no creo que el Rayo se vuelva a enfrentar a un equipo que le cree tantas ocasiones. Es increíble que hayamos perdido. Es un partido donde te sientes superior, tienes oportunidades, pero no marcas y llega un momento en que te entran más dudas de lo normal. Estoy preocupado por nuestra efectividad, pero no por nuestro juego, porque hoy también hemos creado y hemos jugado a un buen nivel, pero ya sé que esto aquí no cuenta. Lo que cuenta es que hemos perdido 1-0 y es mejor no decir nada", dijo Ronald Koeman tras la derrota ante el Rayo Vallecano.