Evra se contuvo de agredir a Luis Suárez tras insultos racistas

"Un día estaba caminando en Deansgate, por Manchester, y mi hermano dijo, 'Oh, es Luis Suárez el de allá'. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: 'Eso es, este es el momento. Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como 'si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia”, precisó el exjugador para medios internacionales.

Asimismo, con el pasar de los años, Patrice Evra comentó que se dio cuenta de que tomó la mejor decisión en aquel momento. "No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada”, agregó el también ex Juventus y Olympique de Marsella.