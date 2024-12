De ganar y ser figura en la Euro 2020 a la MLS: ¿Por qué Insigne se fue de Napoli?

Tras 10 temporadas en Napoli, Lorenzo Insigne tomará otros rumbos y no precisamente en Europa. Una de las figuras de Italia y del club napolitano irá a la MLS luego de la jugosa oferta de Toronto FC que ofreció 15 millones de euros netos en un contrato de 5 años. Imposible rechazarlo para el italiano.

Una de las razones que permiten que el italiano deje Napoli es la oferta salarial de Toronto FC y que Napoli no puede pagarle. Con 31 años, Insigne es figura absoluta de Napoli pero con un sueldo bastante bajo en medida de lo que ofrece en el campo.

Lorenzo Insigne, figura de Italia

El jugador prefirió no seguir jugando en Italia para no "traicionar" a la hinchada de Napoli, esto luego de conocerse las ofertas de Juventus e Inter de Milán. Aún así la hinchada no está de acuerdo con su pronto adiós. Por lo pronto les queda disfrutar de su fútbol un par de meses más.