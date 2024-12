Raziel García fue elogiado por técnico de Deportes Tolima: "Es un jugador de buen pie"

Asimismo, el estratega no dudo en realzar las cualidades del jugador de la Selección Peruana , resaltando que hace buenas filtraciones de pases, por lo que lo considera como un deportista de "buen pie".

Finalmente, el técnico Hernán Torres Olivera aseguró que aún no ha pensado sí Raziel García será titular indiscutible en el equipo, ya que aún no ha podido plantear la parte técnica y táctica que utilizará en Deportes Tolima .

"Todavía no hemos tenido la posibilidad de plantear la parte técnica y táctica. Una vez trabajado en ese aspecto tomaremos decisiones. No he hablado con nadie. A nosotros nos recomendaron, lo miramos y evaluamos mediante los videos e hicimos seguimiento", sentenció.