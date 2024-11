Raziel García y su meta con Perú: "Trataré de ser un referente para la Selección"

"Estar en la Selección es una responsabilidad , uno tiene que demostrar siempre por qué está ahí. El tema de estar en la Selección es muy importante, es el control de calidad que un futbolista necesita para ir a un equipo mejor en una liga mejor. Sé que no he llegado a mi techo, pero voy a tratar de mejorar para ser también un referente en la Selección", indicó en Radio Exitosa.

Asimismo, Raziel García explicó que se puede desenvolver en diferentes posiciones. "La ventaja que yo tengo es que puedo jugar en diferentes posiciones, de extremo por izquierda, derecha, de enganche. No me gusta jugar de enganche, no es mi posición favorita, pero si me siento cómodo. Estoy más cerca al área rival, pero no tengo mucho panorama. Para mi es más fácil jugar por la raya, he aprendido a utilizar las líneas a mi favor", señaló.