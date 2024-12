Anthony Martial abre otra ventana para llegar a Barcelona

No vive el mejor momento de su carrera alejado de las consideraciones para ser el atacante titular del Manchester United . Anthony Martial desmintió que se haya negado a jugar un partido, pero no ve lejana su salida en búsqueda de continuidad.

"Nunca me he negado a jugar un partido con el Manchester United, he estado aquí siete años y nunca he faltado ni faltará al respeto al club y a los aficionados", publicó el jugador en su perfil de Instagram, respondiendo así a las palabras de Rangnick.