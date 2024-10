Fue compañero de Jefferson Farfán: renunció a su club por el ataque de Rusia a Ucrania

Se trata del alemán Markus Gisdol que dirigía a Lokomotiv Moscú pero que acaba de renunciar como protesta al país ruso que ataca ferozmente a Ucrania en una guerra geopolítica. El técnico que firmó por el club moscovita en octubre del 2021 acaba de irse tras comunicado: "No puedo continuar con mi trabajo en un país cuyo líder es responsable de una guerra en el medio de Europa".

"Esa no es mi línea de valores, motivo por el que he renunciado a mi posición de entrenador del Lokomotiv de Moscú con efecto inmediato. No puedo estar en el centro de entrenamientos en Moscú, entrenar a los jugadores y demandar profesionalismo mientras a unos cuantos kilómetros se están dando órdenes que llevan sufrimiento a un pueblo entero", agregó el ahora DT que compartió con Jefferson Farfán en Schalke 04 en el año 2011-12 cuando el peruano era jugador y el alemán asistente técnico.