¿Qué pasó? Organización de Qatar 2022 contrató a ex agentes de la CIA para silenciar críticas

La FIFA sigue envuelta de polémicas y duras críticas luego de las decisiones que tiene en estas últimas semanas. Ahora, un informe de Associated Press pone en aprietos al ente máximo del fútbol y a los organizadores de Qatar 2022 , la nueva Copa del Mundo a realizarse en noviembre del presente año.

El medio estadounidense desveló que la organización del Mundial pagó más de 10 millones de dólares a una compañía integrada por ex agentes de la CIA con el fin de silenciar y acallar las críticas que recibe desde ya hace algún tiempo. Pero la gran pregunta, ¿A quiénes está callando?

Según la información, estos ex agentes de la CIA -cual película- buscó callar a Theo Zwanziger un ex miembro del comité de la FIFA y ex presidente de la federación alemana entre 2006 y 2012, quien además fue un crítico de la concesión del Mundial al país del Medio Oriente.