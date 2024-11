Gustavo Quintero reveló que le dijo a Costa para revertir su juego en el clásico chileno

“Yo hablé individualmente con Gabriel Costa , pero muy poco. Le dije un par de situaciones fundamentales, cuando hay un jugador que no esta en su mejor momento y a lo mejor falto de confianza, le di todo mi apoyo y respaldo”, añadió.

“Le dije que iba a seguir jugando, que vuelva a jugar y qué no deje de intentarlo nunca por más que las cosas no salgan y así fue. Estoy contento por él, pudo revertir la situación y no tengo dudas que será muy importante para nosotros en toda la temporada”, aseguró el DT de Colo Colo.