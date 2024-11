Periodista español se emociona y llora en programa en vivo por la victoria del Real Madrid

Durante la transmisión del programa Chiringuito, el periodista español Edu Aguirre se emocionó por la victoria del Real Madrid y se quebró. El comunicador agradeció a su padre y a su abuelo por hacerlo hincha del cuadro blanco.

"Nunca he vivido un partido así. No se puede explicar", inició el periodista. "Somos el Real Madrid vamos a ganar". "Gracias, papá y abuelo, por hacerme del Real Madrid", indicó Edu Aguirre.