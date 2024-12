River Plate empató 1-1 con San Lorenzo y le dijo adiós al título de la Liga Profesional

River Plate y San Lorenzo se enfrentaron este miércoles por la fecha 24 de la Liga Profesional Argentina . El partido disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires tuvo muchas emociones de principio a fin; sin embargo, el 'Millonario' no pudo conservar la ventaja que puso Maximilano Meza, pues Iker Muniain igualó el marcador.

La defensa visitante corta bien los ataques y el 'Millonario' no puede concretar.

Ambos equipos luchan por abrir el marcador en la parte inicial con jugadas colectivas, pero el gol no llega.

50' River intenta, pero no puede concretar el gol

60' San Lorenzo no se rinde e intenta aproximarse

River Plate no pudo en casa ante San Lorenzo y empató 1-1.

En esta previa te damos a conocer los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de River Plate vs. San Lorenzo , válido por la vigesimocuarta fecha de la Liga Profesional Argentina :

La contienda futbolística entre River Plate vs. San Lorenzo por la Liga Profesional 2024 sera transmitida EN VIVO a través de las pantallas de ESPN Premium en Argentina. Asimismo, ESPN llevara el compromiso EN DIRECTO para el resto de Sudamérica y también podrá ser sintonizado vía streaming vía Disney Plus

Convocados de River Plate para el duelo contra San Lorenzo | FOTO: X River Plate

River Plate aún cuenta con opciones matemáticas para levantar el título, para sorpresa de todos sus hinchas, la cuales se dieron tras el importante triunfo por 2-1 ante Estudiantes de La Plata de visita . Sin embargo, no dependen de si mismos ya que deberán esperar sendas derrotas de Vélez en sus dos presentaciones restantes, así como un traspié de los otros clubes que pelean por el campeonato.

Lo bueno para el DT Marcelo Gallardo es que para este duelo contra los 'Cuervos' podrá volver a contar con Germán Pezzella y Claudio Echeverri , quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones. Por ello, ambos son duda en el posible once titular, aunque parten con desventaja ante las opciones de Leandro González Pírez y Manuel Lanzini.

River Plate necesita un triunfo para seguir con chances matemáticas de ser campeón. Foto: River Plate

San Lorenzo no ha tenido la mejor temporada en cuanto a rendimiento. Pese a tener en sus filas al español Iker Muñaín, el 'Ciclón de Boedo' no ha podido remontar lo hecho en el primer semestre en los últimos meses y actualmente no pelea por nada. Desde hace siete partidos son comandados por el DT Miguel Ángel Russo, quien sigue intentando sacarle rendimiento al equipo y buscará dejarlo a River sin ganar la competición.