Sonó como el gran fichaje de Alianza Lima, pero decidió aceptar otra oferta: "Estoy contento"

En su momento, el nombre de Agustín Cardozo sonó fuerte en Alianza Lima . Según información brindada por medios argentinos, 'Pipo' Gorosito lo pidió como su gran refuerzo para la temporada 2025. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un buen puerto y el volante de 27 años decidió aceptar la propuesta de Lanús .

"Tuve ofertas del exterior y del fútbol local, pero me incliné por Lanús por el proyecto que me propusieron. Lanús fue el que me hizo sentir más importante y mostró más ganas de que esté acá. Sentí que fui prioridad desde el primer momento. Estoy muy contento de estar acá para poder hacer la pretemporada", señaló Agustín Cardozo a DSports Radio.