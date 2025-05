Fabián Bustos sufrió otra dura noticia tras eliminación de Olimpia de la Libertadores

Fabián Bustos no está viviendo su mejor momento desde su llegada a Olimpia, pues una serie de malos resultados ha ocasionado que su continuidad con el club sea cuestionada. Esta situación se ha avivado con la reciente eliminación de la Copa Libertadores 2025. Tras ello, ahora, el entrenador argentino recibió una durísima noticia que complica aún más su permanencia.

Fabián Bustos recibió una dura noticia tras la eliminación de Olimpia

El exentrenador de Universitario no tiene el mejor panorama tras todas las críticas en su contra tras la derrota ante Peñarol por 3-2 en la quinta fecha del Grupo H de la Libertadores. A ello, ahora hay que sumarle que Bustos acaba de recibir la dura noticia de que Darío Benedetto quedó descartado para el próximo partido de Olimpia.

Según informó el medio paraguayo ABC, el delantero argentino sufrió una lesión muscular en el aductor y no integrará la lista de convocados para el próximo encuentro ante 2 de Mayo por la Primera División de Paraguay.

Darío Benedetto se perderá el próximo partido de Olimpia.

Esta noticia es un duro golpe para Fabián Bustos, pues ahora perderá a un jugador muy experimentado y deberá buscar a su reemplazo para los próximo encuentro que dispute Olimpia. Lo más preocupante del hecho es que el exfutbolista de Boca Juniors había retornado hace unos días luego de padecer un cuadro de dengue.

Darío Benedetto fue titular ante Peñarol

El 'Pipa' había regresado a las canchas luego y fue titular en la derrota ante Peñarol, donde fue sustituido en el segundo tiempo a los 71 minutos. No obstante, no logró un gran rendimiento, ya que no consiguió anotar ni asistir, por lo que no pudo evitar la caída de su equipo.