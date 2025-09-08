(Por Lorenzo de Chosica, correponsal especial de Líbero en Rusia)

El amistoso dejó buenas sensaciones pese al empate sin goles ante Jordania. Rusia presentó un equipo joven, con un promedio de 24 años, que mostró intensidad y hambre. El rival, ya clasificado al Mundial 2026, respondió con garra. Hubo ocasiones claras en ambos arcos, pero falló la definición. Destacaron Glushenkov, Glébov y Maksimenko, figura del encuentro.

Ayer, en un nuevo examen, la ‘Sbornaya’ dio un paso adelante y goleó 4-1 a Catar, exhibiendo solidez ofensiva y confirmando el crecimiento de su proyecto. El triunfo fue celebrado por la hinchada, que empieza a ilusionarse con esta nueva camada de futbolistas.

El resultado no empaña lo trabajado y fortalece el camino de cara al próximo gran reto: el amistoso del 12 de noviembre frente a Perú en San Petersburgo, donde se espera un marco espectacular y un verdadero termómetro para medir el presente ruso.

CSKA Moscú – Krasnodar (1-1), VEB Arena

Resumen de la Premier League: El domingo 31 de agosto, Moscú despidió el verano a lo grande, con sol radiante, cielo azul y 23 grados, escenario ideal para el fútbol. En la séptima fecha de la PLR 25/26, la atención se centraba en dos frentes: el choque entre el vigente campeón FC Krasnodar y CSKA Moscú en el VEB Arena, y el duelo en Samara donde el sorprendente FC Báltika buscaba la cima frente a Akrón.

El “clásico ruso” volvió a mostrar intensidad, fútbol atlético y juego fuerte, aunque sin violencia en las tribunas, donde reinó la convivencia entre hinchas, incluso con familias enteras. Krasnodar buscaba revancha tras caer en la Supercopa, pero el CSKA se adelantó al 36’ con gol de Kisliak, tras una jugada anulada minutos antes por falta contra Córdoba. El propio colombiano igualó al 44’ con un cabezazo. En el complemento, su expulsión por agresión al 56’ dio ventaja numérica al local, pero los “caballos” no supieron concretar. Con el empate, Krasnodar lidera con 16 puntos, seguido por CSKA y Báltika con 15.

Akrón – Báltika (0-2), Samara Arena

El equipo revelación dio el golpe en Samara. Apenas al minuto 2, Kevin Andrade puso en ventaja a los visitantes. Luego, Borisko salvó su arco ante Dziuba, antes de que Petrov ampliara con un potente disparo al 42’. En la segunda mitad, los de Kaliningrado controlaron el trámite con oficio y sumaron tres puntos clave. Con presupuesto modesto, pero bajo el mando de Andrey Talaláev, Báltika demuestra orden y ambición. El 14 de septiembre recibirá al Zenit en una verdadera prueba de fuego.