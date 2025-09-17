Bassco Soyer se luce con golazo para darle el triunfo a Gil Vicente sobre Sporting Braga

Para muchos hinchas, Bassco Soyer es uno de los futbolistas jóvenes más desequilibrantes y con proyección que ha tenido Alianza Lima en los últimos años. Su talento no solo le permitió ser convocado a la selección peruana Sub 20, también estar en la órbita de clubes del extranjero donde finalmente terminó firmando por Gil Vicente de Portugal.

PUEDES VER: Cristian Benavente falló de forma increíble una clara situación de gol en su debut con Cristal

El volante nacional fue uno de los 'Potrillos' que más destacó en las últimas temporadas en el conjunto ‘íntimo’, abriendo debate en algunos hinchas por su no inclusión en el equipo de Néstor Gorosito en más de una ocasión, pues muchos lo consideraban una de las revelaciones.

Bassco Soyer y su presente en Gil Vicente de Portugal

Bassco Soyer inició una nueva historia en su carrera futbolística con la camiseta de Gil Vicente de Portugal, que este miércoles venció 2-1 a Sporting Braga. El peruano anotó uno de los goles a través de un penal bien ejecutado cuando se jugaban 83 minutos y el marcador estaba igualado.

El partido se disputó en el Campo No. 1 Centro de Entrenamiento Estadio Ciudad de Barcelos, por la fecha 4 de la Serie Norte. El ex Alianza Lima tuvo gran participación en el terreno de juego, logrando concretar su primera anotación con su nuevo equipo.

Ahora, el ex ‘Potrillo’ espera seguir por ese camino para lograr los objetivos del plantel y tener la chance de entrar al primer equipo ante los clubes más importantes de Portugal.