El inesperado mensaje de Gremio a Erick Noriega por los dos penales que cometió: "Eres un..."

El zaguero Erick Noriega inició una nueva historia en Brasil tras dejar Alianza Lima esta temporada. Con camiseta de Gremio de Porto Alegre fue dejando buenas impresiones en su primeros partidos, sin embargo, en el reciente encuentro ante Internacional por el Brasileirao fue protagonista de dos penales.

Y es que el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima al ‘Samurái’ en dos ocasiones, las cuales se registraron en el primer tiempo y terminaron en goles de Alan Patrick que no falló desde los doce pasos. No obstante, el equipo de Porto Alegre pudo quedarse con la victoria por 3-2 en la parte complementaria y desde el club dejaron un mensaje.

¿Cuál fue el mensaje de Gremio para Erick Noriega?

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes manejar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Erick Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, fue el mensaje que le dejó Gremio al exzaguero de Alianza Lima en una llamativa publicación compartida en las redes sociales.

La reivindicación del ‘Samurái’ llegó en el mismo compromiso cuando se jugaba el minuto 62 e Internacional tuvo un córner a favor. El defensa nacional se ubicó bien en el área y supo cortar el peligro con un gran pase hacia adelante para el contragolpe de Gremio a través de Alysson, quien recibió el pase de su otro compañero y se metió al área de Internacional, venciendo al guardameta Sergio Rochet con un potente remate.