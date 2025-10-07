¿Sebastián Miranda o Nicolás Córdova? Incertidumbre por quién dirigirá a Chile ante Perú

La selección de Chile atraviesa días de incertidumbre en su comando técnico a pocas horas de enfrentar a Perú. La crisis no solo afecta el rendimiento deportivo, sino también la organización interna de la Federación de Fútbol de Chile, que aún no define quién estará al mando de la Roja en el crucial duelo ante la Blanquirroja.

Todo apunta a que Sebastián Miranda, actual técnico de la Sub-17, será el encargado de dirigir al equipo. Sin embargo, su situación es compleja, ya que también cumple funciones como asistente de Nicolás Córdova en la Sub-20, categoría que hoy disputa un partido clave para definir su futuro en el torneo juvenil. Si la Sub-20 queda eliminada, no se descarta que Córdova, quien ya ha sido interino en la selección mayor, vuelva a asumir el mando principal.

Nicolás Córdova dirigió a Chile en la última fechas de las Eliminatorias.

El panorama refleja un desorden estructural. Córdova, además de dirigir a los juveniles, ocupa el cargo de coordinador general de todas las divisiones menores, y en medio de la crisis fue convocado como “bombero” para liderar temporalmente a la adulta. Mientras tanto, Miranda continúa con sus funciones en las inferiores, lo que pone en evidencia la sobrecarga de funciones y la falta de planificación del proyecto chileno.

En la lista de convocados para enfrentar a Perú destacan los experimentados Guillermo Maripán, Gabriel Suazo y Ben Brereton Díaz, junto a jóvenes promesas como Darío Osorio, Lucas Assadi, Matías Hormazábal y Franco Altamirano, símbolos de un intento de renovación que busca dar un nuevo aire a la Roja.