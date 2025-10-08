- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol este jueves 9 de octubre
Esta es la agenda completa con todos los partidos de este jueves 9 de octubre. Encontrarás fútbol en todo el mundo como Chile, Ecuador y la clasificación al Mundial 2026.
Este jueves 9 de octubre, continúa la acción en el fútbol internacional con una nueva jornada de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, además de duelos por el Mundial Sub-20, la Primera División de Chile y la Copa Ecuador. Sigue aquí toda la programación con los partidos de hoy en vivo.
Partidos de hoy en Clasificatorias al Mundial 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|CANAL
|8:00
|Burundi vs Kenia
|FIFA+, SportKlub 4 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
|11:00
|Somalia vs Argelia
|FIFA+,Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport, Sportklub 2 Slovenia
|11:00
|Mozambique vs Guinea
|FIFA+, Sport TV2, Sport TV Multiscreen, SportKlub HD Slovenia
|11:00
|Botsuana vs Uganda
|FIFA+, Sportklub 3 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
|11:00
|Finlandia vs Lituania
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina
|11:00
|Liberia vs Namibia
|FIFA+, SportKlub 6 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
|11:00
|Malaui vs Guinea Ecuatorial
|FIFA+, ESPN Select, ESPN App, FanCode
|13:45
|Escocia vs Grecia
|Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|13:45
|Austria vs San Marino
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|13:45
|Chipre vs Bosnia-Herzegovina
|Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|13:45
|Islas Feroe vs Montenegro
|Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|13:45
|Bielorrusia vs Dinamarca
|Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
|13:45
|Malta vs Países Bajos
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping
|13:45
|República Checa vs Croacia
|Disney+ Premium Chile, Sport 24, SporTV, Globoplay, Zapping
|19:00
|Nicaragua vs Haití
|YouTube, Canal 4 El Salvador, RPC, Paramount+
|21:00
|Honduras vs Costa Rica
|YouTube, Teletica Canal 7, Telesistema Honduras
Partidos de hoy en Copa del Mundo Sub-20
|HORARIO
|PARTIDO
|CANAL
|14:30
|Estados Unidos vs Italia
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Marruecos vs Corea del Sur
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDO
|CANAL
|18:30
|Universidad Católica vs Ñublense
|max chile, TNT Sports
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDO
|CANAL
|17:00
|San Antonio vs LDU Quito
|DIRECTV Sports, DGO
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
