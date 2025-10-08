0
Falleció Miguel Ángel Russo

Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol este jueves 9 de octubre

Esta es la agenda completa con todos los partidos de este jueves 9 de octubre. Encontrarás fútbol en todo el mundo como Chile, Ecuador y la clasificación al Mundial 2026.

Shirley Marcelo
Agenda de partidos de hoy.
Agenda de partidos de hoy. | composición de Líbero
Este jueves 9 de octubre, continúa la acción en el fútbol internacional con una nueva jornada de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, además de duelos por el Mundial Sub-20, la Primera División de Chile y la Copa Ecuador. Sigue aquí toda la programación con los partidos de hoy en vivo.

Miguel Ángel Russo dirigió a Alianza Lima en el 2019.

PUEDES VER: Falleció Miguel Ángel Russo, ex DT de Alianza Lima y Boca Juniors, a los 69 años

Partidos de hoy en Clasificatorias al Mundial 2026

HORARIOPARTIDOSCANAL
8:00Burundi vs Kenia FIFA+, SportKlub 4 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
11:00Somalia vs Argelia FIFA+,Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport, Sportklub 2 Slovenia
11:00Mozambique vs Guinea FIFA+, Sport TV2, Sport TV Multiscreen, SportKlub HD Slovenia
11:00Botsuana vs Uganda FIFA+, Sportklub 3 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
11:00Finlandia vs Lituania ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina
11:00Liberia vs Namibia FIFA+, SportKlub 6 Slovenia, ESPN Select, ESPN App
11:00Malaui vs Guinea Ecuatorial FIFA+, ESPN Select, ESPN App, FanCode
13:45Escocia vs Grecia Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
13:45Austria vs San Marino Disney+ Premium, DAZN Deutschland
13:45Chipre vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
13:45Islas Feroe vs Montenegro Disney+ Premium Chile, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
13:45Bielorrusia vs Dinamarca Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
13:45Malta vs Países Bajos ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping
13:45República Checa vs Croacia Disney+ Premium Chile, Sport 24, SporTV, Globoplay, Zapping
19:00Nicaragua vs Haití YouTube, Canal 4 El Salvador, RPC, Paramount+
21:00Honduras vs Costa Rica YouTube, Teletica Canal 7, Telesistema Honduras

Partidos de hoy en Copa del Mundo Sub-20

HORARIOPARTIDOCANAL
14:30Estados Unidos vs Italia DIRECTV Sports, DGO
18:00Marruecos vs Corea del SurDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOCANAL
18:30Universidad Católica vs Ñublense max chile, TNT Sports

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOCANAL
17:00San Antonio vs LDU Quito DIRECTV Sports, DGO

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Notas Recomendadas

