Chile sorprende al convocar a 3 figuras mundialistas para enfrentar a la selección peruana

A tan solo un día del esperado ‘Clásico del Pacífico’ entre Chile vs Perú, ambas selecciones ultiman detalles para su amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de octubre. Ambas selecciones buscan comenzar con buen pie sus nuevos procesos. En la antesala del duelo, la selección chilena anunció la convocatoria de tres futbolistas mundialistas para enfrentar al combinado peruano.

Resulta que, la 'Roja' llegará golpeada a este enfrentamiento, pues el delantero Lucas Assadi y el defensa Iván Román fueron separados de la convocatoria por lesiones. En medio de ese panorama, el medio chileno 'Chilevision' informó que el comando técnico ha decidido a incorporar a tres destacados futbolistas en los entrenamientos.

¿Quiénes son los mundialistas que convocó Chile para enfrentar a Perú?

Según informó 'Chilevisión', ante las recientes bajas por lesión, la selección chilena decidió convocar a Lautaro Millán, Ian Garguez y Agustín Arce, tres futbolistas que destacaron en el último Mundial Sub 20, hasta la eliminación en octavos de final ante México.

El nombre que más resalta es el de Lautaro Millán, quien llega en reemplazo de Lucas Assadi. El mediocampista fue una de las figuras del certamen juvenil, disputando cuatro partidos y anotando un gol, además de ser el encargado de liderar el juego de su equipo. Cabe señalar que Millán eligió representar a Chile pese a haber nacido en Argentina.

Chile convocó al mundialista Lautaro Millán para enfrentar a Perú.

Por su parte, Ian Garguez se desempeña como lateral derecho y Agustín Arce como un mediocampista ofensivo. Ambos también buscarán sumar sus primeros minutos con la selección absoluta en el amistoso ante Perú.

¿Cómo llega Chile al partido ante Perú?

La ‘Roja’ llega golpeada tras finalizar en el último lugar de las Eliminatorias Conmebol, quedando nuevamente fuera de una Copa del Mundo. Ante este panorama, el combinado chileno busca redimirse e iniciar un proceso de renovación apostando por una nueva generación de futbolistas en su convocatoria.

Del mismo modo, el conjunto ‘mapocho’ intentará mantener su dominio frente a su clásico rival en territorio chileno, donde Perú no consigue una victoria desde hace 40 años. La última vez que la ‘Bicolor’ se impuso en suelo sureño fue en 1985, en un amistoso internacional que terminó 2-1 a favor del cuadro nacional.