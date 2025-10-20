- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de partidos en vivo para este martes 21 de octubre. Se juega la Champions League y semifinales de Copa Sudamericana.
Disfruta de una excelente programación de partidos en vivo para este martes 21 de octubre en las principales ligas del mundo. En Europa se disputará una nueva jornada de la Champions League, mientras que en Sudamérica comienzan los duelos de ida de la Copa Sudamericana. Además, en México la Liga MX entra al momento más emocionante.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético de Madrid y dónde ver la Champions League EN VIVO?
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Barcelona vs Olympiakos
|ESPN, Disney+
|11:45
|Kairat vs Paphos
|ESPN2, Disney+
|14:00
|PSV vs Napoli
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Union Saint-Gilloise vs Inter
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Bayer Leverkusen vs PSG
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Arsenal vs Atlético Madrid
|Disney+, ESPN5
|14:00
|København vs Borussia Dortmund
|Disney+, ESPN6
|14:00
|Villarreal vs Manchester City
|ESPN, Disney+
|14:00
|Newcastle vs Benfica
|Disney+, ESPN7
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:15
|Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
|TyC Sports, ESPN Argentina
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Millonarios vs At. Bucaramanga
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Independiente del Valle vs Atlético Mineiro
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Monagas vs Academia Puerto Cabello
|18:30
|Deportivo La Guaira vs Zamora
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Cartaginés vs Motagua
|Disney+
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|América vs Puebla
|TUDN, Amazon Prime Video
|20:00
|Necaxa vs Cruz Azul
|Claro Sports, Amazon Prime Video, ViX
|20:00
|Mazatlán vs Santos Laguna
|TUDN, Amazon Prime Video
|22:05
|Monterrey vs Juárez
|Amazon Prime Video, ViX
No olvides revisar tu agenda deportiva
