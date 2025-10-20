0
EN DIRECTO
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo para este martes 21 de octubre. Se juega la Champions League y semifinales de Copa Sudamericana.

Sandra Morales
Lista de partidos en vivo que se disputará este martes 21 de octubre
Lista de partidos en vivo que se disputará este martes 21 de octubre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Disfruta de una excelente programación de partidos en vivo para este martes 21 de octubre en las principales ligas del mundo. En Europa se disputará una nueva jornada de la Champions League, mientras que en Sudamérica comienzan los duelos de ida de la Copa Sudamericana. Además, en México la Liga MX entra al momento más emocionante.

Arsenal recibirá al Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético de Madrid y dónde ver la Champions League EN VIVO?

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Barcelona vs OlympiakosESPN, Disney+
11:45Kairat vs PaphosESPN2, Disney+
14:00PSV vs NapoliESPN 4, Disney+
14:00Union Saint-Gilloise vs Inter ESPN 2, Disney+
14:00Bayer Leverkusen vs PSGESPN3, Disney+
14:00Arsenal vs Atlético MadridDisney+, ESPN5
14:00København vs Borussia DortmundDisney+, ESPN6
14:00Villarreal vs Manchester CityESPN, Disney+
14:00Newcastle vs BenficaDisney+, ESPN7

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:15Unión Santa Fe vs Defensa y JusticiaTyC Sports, ESPN Argentina

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Millonarios vs At. BucaramangaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Independiente del Valle vs Atlético MineiroESPN, Disney+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Monagas vs Academia Puerto Cabello
18:30Deportivo La Guaira vs Zamora

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Cartaginés vs MotaguaDisney+

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00América vs PueblaTUDN, Amazon Prime Video
20:00Necaxa vs Cruz AzulClaro Sports, Amazon Prime Video, ViX
20:00Mazatlán vs Santos LagunaTUDN, Amazon Prime Video
22:05Monterrey vs JuárezAmazon Prime Video, ViX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. ¿Enfrentará a Alianza Lima? Independiente del Valle llega al Perú para sorpresa de todos

  2. Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano