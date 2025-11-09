Luis Ramos anotó un gol de cabeza para darle un triunfo vital a América de Cali - VIDEO

Gol peruano en Colombia. América de Cali no tuvo piedad en condición de local y le endosó un categórico 3-0 a Unión Magdalena por la penúltima fecha del Torneo Finalización 2025 de la Liga BetPlay, partido donde Luis Ramos fue uno de los más destacados al anotar el segundo tanto de los 'Diablos Rojos'.

El delantero nacido en Trujillo se hizo presente en el marcador cuando el reloj marcaba los 24 minutos. Con el marcador a favor, el cuadro 'Escarlata' fue en busca de seguir marcando goles y es en ese momento donde Tillman Palacios se metió hasta el centro del área desde la banda izquierda para sacar un potente remate.

Este disparo fue atajado por el arquero Manuel Tasso, pero dejó un rebote que pudo capturar el ariete peruano, quien se tiró para impactar el balón con la cabeza y mandarlo a la portería rival, marcando así el 2-0 parcial para su equipo, anotación que fue vital para ir asegurando la victoria que lo deja con opciones de meterse a los cuadrangulares finales.

Video: Win Sports

Luis Ramos anotó su gol número 13 con América de Cali este 2025

Con esta conquista, el futbolista de 25 años sigue demostrando por qué es la principal carta en ofensiva de América de Cali, pues marcó su séptimo tanto en el Torneo Finalización y su 'diana' número 11 en la Liga BetPlay 2025, convirtiéndose de esta forma en el máximo goleador del equipo en la presente temporada. Asimismo, convirtió dos veces más en la Copa Sudamericana.

Luis Ramos lleva 13 goles en todas las competiciones este 2025 con América de Cali. Foto: Liga BetPlay

Luis Ramos no pidió ser convocado a la selección peruana para jugar con América de Cali

Es preciso señalar que Luis Ramos ha mostrado su compromiso con el conjunto 'Escarlata' una vez más y no solo con el gol a Unión Magdalena, sino porque antes del encuentro, se supo que pidió no ser convocado a la selección peruana para los amistosos que disputará en los próximos días frente a Rusia y Chile.

¿La razón? Porque priorizó los importantes duelos que le restan a América de Cali en busca de la clasificación al octogonal final del Torneo Finalización 2025, así como la vuelta ante Atlético Nacional por las semifinales de la Copa Colombia, según información que dio a conocer el periodista Andrés Muñoz. Hasta el momento, el ex Cusco FC ha cumplido, pues anotó en el primero de los tres duelos que le restaban a su equipo.