- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Luis Ramos anotó un gol de cabeza para darle un triunfo vital a América de Cali - VIDEO
El delantero peruano, Luis Ramos, marcó un gol de cabeza en el categórico triunfo de América de Cali por 3-0 ante Unión Magdalena por el Torneo Finalización colombiano.
Gol peruano en Colombia. América de Cali no tuvo piedad en condición de local y le endosó un categórico 3-0 a Unión Magdalena por la penúltima fecha del Torneo Finalización 2025 de la Liga BetPlay, partido donde Luis Ramos fue uno de los más destacados al anotar el segundo tanto de los 'Diablos Rojos'.
PUEDES VER: Luis Advíncula y su eufórica celebración tras victoria de Boca en el clásico ante River - VIDEO
El delantero nacido en Trujillo se hizo presente en el marcador cuando el reloj marcaba los 24 minutos. Con el marcador a favor, el cuadro 'Escarlata' fue en busca de seguir marcando goles y es en ese momento donde Tillman Palacios se metió hasta el centro del área desde la banda izquierda para sacar un potente remate.
Este disparo fue atajado por el arquero Manuel Tasso, pero dejó un rebote que pudo capturar el ariete peruano, quien se tiró para impactar el balón con la cabeza y mandarlo a la portería rival, marcando así el 2-0 parcial para su equipo, anotación que fue vital para ir asegurando la victoria que lo deja con opciones de meterse a los cuadrangulares finales.
Video: Win Sports
Luis Ramos anotó su gol número 13 con América de Cali este 2025
Con esta conquista, el futbolista de 25 años sigue demostrando por qué es la principal carta en ofensiva de América de Cali, pues marcó su séptimo tanto en el Torneo Finalización y su 'diana' número 11 en la Liga BetPlay 2025, convirtiéndose de esta forma en el máximo goleador del equipo en la presente temporada. Asimismo, convirtió dos veces más en la Copa Sudamericana.
Luis Ramos lleva 13 goles en todas las competiciones este 2025 con América de Cali. Foto: Liga BetPlay
Luis Ramos no pidió ser convocado a la selección peruana para jugar con América de Cali
Es preciso señalar que Luis Ramos ha mostrado su compromiso con el conjunto 'Escarlata' una vez más y no solo con el gol a Unión Magdalena, sino porque antes del encuentro, se supo que pidió no ser convocado a la selección peruana para los amistosos que disputará en los próximos días frente a Rusia y Chile.
¿La razón? Porque priorizó los importantes duelos que le restan a América de Cali en busca de la clasificación al octogonal final del Torneo Finalización 2025, así como la vuelta ante Atlético Nacional por las semifinales de la Copa Colombia, según información que dio a conocer el periodista Andrés Muñoz. Hasta el momento, el ex Cusco FC ha cumplido, pues anotó en el primero de los tres duelos que le restaban a su equipo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50