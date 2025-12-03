Histórico club denuncia millonario robo por parte de tres integrantes: "Han sido…"

A poco de terminar el 2025, mientras diversos equipos sudamericanos luchan por sus respectivos objetivos, una noticia causó revuelo recientemente luego de conocerse que un club sufrió un desfalco millonario. Mediante un comunicado compartido en redes sociales, explicó mayores detalles.

Se trata del Club Bolívar que reveló que esto se dio a través de una serie de actos delictivos que consistieron en la manipulación informática perpetrada sobre la contabilidad y cuentas bancarias del grupo de empresas que administran los diversos intereses y recursos de la institución deportiva.

Comunicado de Bolívar sobre lo sucedido

“Se ha promovido el inicio de las correspondientes investigaciones, primero a través de una auditoría independiente y posteriormente impulsando la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía de la zona sur de La Paz”, se lee al inicio donde además dieron a conocer el nombre de los responsables que forman parte del área administrativa.

Asimismo, el club Bolívar explicó cómo se viene llevando a cabo el procedimiento respectivo ante los hechos difundidos recientemente por la propia institución. Indican que los involucrados han sido detenidos de manera preventiva en centros penitenciarios de La Paz.

“Las tres personas mencionadas han sido investigadas dentro del caso penal, habiendo sido impulsadas formalmente, y, sobre la base de todas las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los mismos han sido recientemente acusados formalmente, lo que implica que dichas personas serán sometidas a un juicio oral, público y contradictorio, donde se establezca la responsabilidad penal que les corresponde”, agrega la misiva.