Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos más importantes para este martes 13 de enero. Tenemos Bundesliga, Liga MX, Copa Italia y Copa del Rey.
Este martes 12 de enero tenemos una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. Para ello, aquí te contamos qué equipos jugarán y también en dónde ver la transmisión de cada encuentro. Además, revisa el horario de cada cotejo.
PUEDES VER:
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Stuttgart vs Eintracht Frankfurt
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Mainz 05 vs Heidenheim
|Disney+
|14:30
|Hamburger SV vs Bayer Leverkusen
|Disney+
|14:30
|Borussia Dortmund vs Werder Bremen
|ESPN2, Disney+, Claro TV+
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Newcastle vs Manchester City
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Roma vs Torino
|DGO, DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Cultural Leonesa vs Athletic Club
|Zapping, Claro TV+, Win Play
|15:00
|Real Sociedad vs Osasuna
|Win Play
|15:00
|Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid
|Win Play
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Puebla vs Mazatlán
|Azteca 7, ViX
|20:00
|Necaxa vs Monterrey
|Marca Claro, Azteca 7, ViX
|20:06
|Pachuca vs León
|TUDN, FOX One
|22:10
|Juárez vs Guadalajara
|fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
