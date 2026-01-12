0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos más importantes para este martes 13 de enero. Tenemos Bundesliga, Liga MX, Copa Italia y Copa del Rey.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para el martes 13 de enero
Programación de partidos en vivo para el martes 13 de enero | FOTO: LIBERO
Este martes 12 de enero tenemos una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. Para ello, aquí te contamos qué equipos jugarán y también en dónde ver la transmisión de cada encuentro. Además, revisa el horario de cada cotejo.

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Stuttgart vs Eintracht FrankfurtESPN2, Disney+
14:30Mainz 05 vs HeidenheimDisney+
14:30Hamburger SV vs Bayer LeverkusenDisney+
14:30Borussia Dortmund vs Werder BremenESPN2, Disney+, Claro TV+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Newcastle vs Manchester CityESPN, Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Roma vs TorinoDGO, DIRECTV Sports

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Cultural Leonesa vs Athletic ClubZapping, Claro TV+, Win Play
15:00Real Sociedad vs OsasunaWin Play
15:00Deportivo La Coruña vs Atlético MadridWin Play

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Puebla vs MazatlánAzteca 7, ViX
20:00Necaxa vs MonterreyMarca Claro, Azteca 7, ViX
20:06Pachuca vs LeónTUDN, FOX One
22:10Juárez vs GuadalajarafuboTV, Telemundo Deportes En Vivo

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

