0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 16 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Programación de partidos de hoy, lunes 16 de febrero. Hay acción de LaLiga, Serie A y la Liga Profesional Argentina. Horarios y canales de TV.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 16 de febrero.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 16 de febrero. | FOTOS: Composición Líbero
COMPARTIR

Tenemos la agenda completa de los partidos de hoy, lunes 16 de febrero. Horarios y canales para ver en vivo los duelos de fútbol. Hay acción en LaLiga, Serie A, Liga Profesional, Liga de Campeones AFC y Liga de Portugal.

Giorna y Barcelona se enfrentan por LaLiga

PUEDES VER: Barcelona vs. Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver el partido

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanales
15:00Girona vs BarcelonaDSports y DGO

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Cagliari vs LecceESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HoraPartidoCanal
17:00Deportivo Riestra vs. Newell'sTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
11:00Al Ahli vs. Shabab Al AhliBet365
11:00Al Sharjah vs. NasafBet365
13:15Al Hilal vs. Al WahdaDisney Plus
13:15Al Shorta vs. Al DuhailBet365

Partidos de hoy por FA Cup

HoraPartidoCanal
14:30Macclesfield vs. BrentfordDisney Plus, Zapping y Claro TV

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Río Ave vs. MoreirenseBet365

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguay

HorariosPartidosCanales
17:00Albion vs. Cerro CA
19:30Montevideo City vs. Juventud

Partidos de hoy por Sudamericano Sub 20 Femenino

HorariosPartidosCanales
16:00Argentina vs. VenezuelaDirecTV Sports
16:00Paraguay vs. BrasilDirecTV Sports
16:00Colombia vs. EcuadorDirecTV Sports

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. DT campeón con Alianza Lima es principal candidato para dirigir a River Plate de Argentina

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano