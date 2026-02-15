- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 16 de febrero: programación, horarios y dónde ver
Programación de partidos de hoy, lunes 16 de febrero. Hay acción de LaLiga, Serie A y la Liga Profesional Argentina. Horarios y canales de TV.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 16 de febrero. | FOTOS: Composición Líbero
Tenemos la agenda completa de los partidos de hoy, lunes 16 de febrero. Horarios y canales para ver en vivo los duelos de fútbol. Hay acción en LaLiga, Serie A, Liga Profesional, Liga de Campeones AFC y Liga de Portugal.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canales
|15:00
|Girona vs Barcelona
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Cagliari vs Lecce
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Deportivo Riestra vs. Newell's
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Ahli vs. Shabab Al Ahli
|Bet365
|11:00
|Al Sharjah vs. Nasaf
|Bet365
|13:15
|Al Hilal vs. Al Wahda
|Disney Plus
|13:15
|Al Shorta vs. Al Duhail
|Bet365
Partidos de hoy por FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Macclesfield vs. Brentford
|Disney Plus, Zapping y Claro TV
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Río Ave vs. Moreirense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Albion vs. Cerro CA
|19:30
|Montevideo City vs. Juventud
Partidos de hoy por Sudamericano Sub 20 Femenino
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Argentina vs. Venezuela
|DirecTV Sports
|16:00
|Paraguay vs. Brasil
|DirecTV Sports
|16:00
|Colombia vs. Ecuador
|DirecTV Sports
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
