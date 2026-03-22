- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Atlético
- Arsenal vs Manchester City
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Piero Quispe se luce con impecable asistencia para el Sydney FC en la liga australiana
Piero Quispe dejó Universitario en busca de alcanzar su sueño de triunfar en el extranjero. Actualmente juega para el Sydney FC, pero está fuera de la lucha por el título.
A sus 24 años, Piero Quispe es uno de los futbolistas peruanos que busca hacerse un espacio en el extranjero y mantenerse en las mejores ligas del mundo. Precisamente en la última fecha del fútbol australiana, el ex Universitario se lució con una asistencia para el empate del Sydney FC.
PUEDES VER: Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver?
La segunda experiencia de Piero Quispe fuera de Perú es en Sydney FC luego de dejar los Pumas de México. El peruano dio el gran salto en busca de seguir demostrando su talento para sumarse a la lista de compatriotas que suman experiencia a nivel internacional.
Piero Quispe se luce con asistencia para Sydney FC
El presente de Piero Quispe es en Sydney FC y en la última fecha de la A-League, jugó ante Newcastle Jets de local, pero lamentablemente no consiguieron la victoria. La asistencia del jugador peruano a Tiago Quintal fue para construir el empate en el segundo tiempo.
(Video: Sydney FC)
La carrera de Piero Quispe está siendo seguida por miles de hinchas en Perú debido a que en su mejor momento era llamado a ser la figura de la selección peruana y ahora no fue convocado por Mano Menezes, quedando fuera de los partidos con la ‘Bicolor’.
Piero Quispe solamente registra un gol con la camiseta de Sydney FC de manera oficial y su equipo está en la quinta posición con apenas 33 puntos. El líder, Newcastle Jets, tiene 43 unidades y Piero Quispe quedaría prácticamente fuera de la discusión del título.
El contrato de Quispe con Sydney FC es hasta mitad de año de 2026 y no se descarta su regreso al fútbol peruano con la camiseta de Universitario de Deportes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90