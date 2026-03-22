Piero Quispe se luce con impecable asistencia para el Sydney FC en la liga australiana

A sus 24 años, Piero Quispe es uno de los futbolistas peruanos que busca hacerse un espacio en el extranjero y mantenerse en las mejores ligas del mundo. Precisamente en la última fecha del fútbol australiana, el ex Universitario se lució con una asistencia para el empate del Sydney FC.

La segunda experiencia de Piero Quispe fuera de Perú es en Sydney FC luego de dejar los Pumas de México. El peruano dio el gran salto en busca de seguir demostrando su talento para sumarse a la lista de compatriotas que suman experiencia a nivel internacional.

Piero Quispe se luce con asistencia para Sydney FC

El presente de Piero Quispe es en Sydney FC y en la última fecha de la A-League, jugó ante Newcastle Jets de local, pero lamentablemente no consiguieron la victoria. La asistencia del jugador peruano a Tiago Quintal fue para construir el empate en el segundo tiempo.

(Video: Sydney FC)

La carrera de Piero Quispe está siendo seguida por miles de hinchas en Perú debido a que en su mejor momento era llamado a ser la figura de la selección peruana y ahora no fue convocado por Mano Menezes, quedando fuera de los partidos con la ‘Bicolor’.

Piero Quispe solamente registra un gol con la camiseta de Sydney FC de manera oficial y su equipo está en la quinta posición con apenas 33 puntos. El líder, Newcastle Jets, tiene 43 unidades y Piero Quispe quedaría prácticamente fuera de la discusión del título.

El contrato de Quispe con Sydney FC es hasta mitad de año de 2026 y no se descarta su regreso al fútbol peruano con la camiseta de Universitario de Deportes.