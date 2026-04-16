Canal confirmado para ver partido de Atlético Madrid vs Real Sociedad por final de Copa del Rey

Atlético Madrid vs Real Sociedad se enfrentarán en un partido decisivo por la gran final de la Copa del Rey 2025/2026. Ambos elencos se disputarán el título en 90 minutos de infarto, los ‘colchoneros’ llegan como favoritos tras eliminar al Barcelona, mientras que la ‘Real’ busca dar el gran golpe. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para ver este decisivo duelo.

Canal confirmado para ver partido de Atlético Madrid vs Real Sociedad

El partido entre Atlético Madrid vs Real Sociedad por la gran final de la Copa del Rey será transmitido por la señal EN VIVO de DirecTV Sports para el Perú, Argentina y la gran mayoría de países de Sudamérica. De esta manera, este emocionante compromiso también estará disponible mediante la app de streaming de DGO.

Por su parte, en España la transmisión de la gran final estará a cargo de las señales de TVE La 1, RTVE Plus y Movistar Plus.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Sociedad por final de Copa del Rey?

Estos son los canales que transmitirán el partido de Atlético Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la gran final de la Copa del Rey, en los distintos países del mundo.

Argentina: DirecTV Sports y DGO.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Paraguay y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Perú: DirecTV Sports y DGO.

Colombia: DirecTV Sports, DGO y Win Play.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Canal del Fútbol.

Venezuela: Meridiano Television, Venevision, DirecTV Sports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: Sky Sports.

Puerto Rico: ESPN, DirecTV Sports y NAICOM.

España: TVE La 1, RTVE Plus, Movistar Plus, fuboTV España, M+ LaLiga TV, Movistar Plus+.

Estados Unidos: ESPN, ESPN Select, fuboTV, ESPN App.

¿Cómo llegan Atlético Madrid y Real Sociedad a la final?

Atlético Madrid llega con la gran motivación luego de haber eliminado al Barcelona en la Champions League y en las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, el cuadro comandado por el DT Diego Simeone sufrió en la vuelta de ambas llaves estando a punto de ser eliminado.

Atlético Madrid llega con la moral en alto tras eliminar al Barcelona en Champions League

Sin embargo, los 'colchoneros' son considerados como los principales favoritos para quedarse con el título ante la Real Sociedad y así darle una enorme alegría a su hinchada.

Por su parte, la Real Sociedad llegó a esta instancia tras eliminar al Athletic Club de Bilbao por un global de 2-0. No obstante, su presente es irregular, ya ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de LaLiga.

Real Sociedad busca dar el gran golpe y vencer al Atlético Madrid en la final

Atlético Madrid vs Real Sociedad: fecha y hora de la final de Copa del Rey

El partido de Atlético Madrid vs Real Sociedad está programado para disputarse este sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Este compromiso dará inicio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).