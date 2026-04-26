Partidos de hoy EN VIVO, lunes 27 de abril: programación, horarios y canales de TV
¡Se vienen tremendos partidazos! Este lunes 27 de abril se jugarán interesantes duelos por la Liga 1, Premier League, Serie A y LaLiga, entre otros torneos.
Este lunes 27 de abril, tendremos vibrantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con el duelo entre ADT vs 'Los Chankas'. También se juega la Premier League, LaLiga de España y Serie A de Italia, entre otros duelos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional por partido de Copa Libertadores 2026
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|ADT Tarma vs Los Chankas
|3.00 p. m.
|L1 Max
|Deportivo Garcilaso vs Melgar
|7.00 p. m.
|L1 Max.
Partidos de hoy por Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs César Vallejo
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester United vs Brentford
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Espanyol vs Levante
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Cagliari vs Atalanta
|11.30. a. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
|Lazio vs Udinese
|1.45 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Vélez Sarsfield vs Unión Santa Fe
|4.45 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Huracán vs Argentinos Juniors
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs U. Católica
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Aucas vs Delfín
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90