Partidos de hoy EN VIVO, lunes 27 de abril: programación, horarios y canales de TV

¡Se vienen tremendos partidazos! Este lunes 27 de abril se jugarán interesantes duelos por la Liga 1, Premier League, Serie A y LaLiga, entre otros torneos.

Gary Huaman
Revisa los partidazos que se jugarán este lunes 27 de abril.
Revisa los partidazos que se jugarán este lunes 27 de abril.
Este lunes 27 de abril, tendremos vibrantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con el duelo entre ADT vs 'Los Chankas'. También se juega la Premier League, LaLiga de España y Serie A de Italia, entre otros duelos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.

Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional por partido de Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
ADT Tarma vs Los Chankas3.00 p. m.L1 Max
Deportivo Garcilaso vs Melgar7.00 p. m.L1 Max.

Partidos de hoy por Liga 2

PartidoHorarioCanal
Pirata vs César Vallejo11.00 a. m.YouTube Bicolor.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Manchester United vs Brentford2.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Espanyol vs Levante2.00 p. m.ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Cagliari vs Atalanta11.30. a. m.ESPN 3 y Disney Plus
Lazio vs Udinese1.45 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Vélez Sarsfield vs Unión Santa Fe4.45 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Huracán vs Argentinos Juniors7.00 p. m.Fanatiz y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Manta vs U. Católica4.30 p. m.Zapping Sports
Aucas vs Delfín7.00 p. m.Zapping Sports

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

