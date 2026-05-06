Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo. Por la Copa Libertadores, Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en Chile y Junior recibirá a Cerro Porteño. En la Sudamericana, River Plate visitará a Carabobo. Además, hay acción en la Liga de Arabia Saudita con el partido entre Al Shabab y Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

Horarios Partidos Canales 17:00 Mirassol vs. LDU Disney Plus 17:00 Platense vs. Peñarol ESPN 2 y Disney Plus 19:00 Coquimbo Unido vs. Universitario ESPN y Disney Plus 19:30 IDV vs. Flamengo ESPN 2 y Disney Plus 21:00 Junior vs. Cerro Porteño ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Europa League

Horarios Partidos Canales 14:00 Aston Villa vs. Nottingham Forest ESPN y Disney Plus 14:00 Friburgo vs. SC Braga ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

Horarios Partidos Canales 17:00 Boston River vs. Millonarios DGO 17:00 O’Higgins vs. Sao Paulo ESPN 5 y Disney Plus 19:30 Blooming vs. Bragantino DirecTV Sports y DGO 19:30 Carabobo vs. River Plate DSport y DGO

Partidos de hoy por la Conference League

Horarios Partidos Canales 14:00 Crystal Palace vs. Shakhtar Disney Plus 14:00 Estrasburgo vs. Rayo Vallecano Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Hora Partido Canal 13:00 Al Shabab vs. Al Nassr Bet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Jaguares de Córdoba vs. Real Cundinamarca Bet365 17:00 Llaneros vs. Atlético F.C. Bet365 18:00 Ind. Yumbo vs. Pereira 1xBet 20:00 Atlético Bucaramanga vs. Real Santander 1xBet

Partidos de hoy por Copa Ecuador

Hora Partido Canal 15:30 Nueve de Octubre vs. Manta DGO

Partidos de hoy por la Liga Nacional

Hora Partido Canal 21:00 Comunicaciones vs. Xelajú ViX

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.