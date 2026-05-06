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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 7 de mayo: programación, horarios y canales de TV
Con el Coquimbo vs. Universitario y River Plate vs. Carabobo, revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo. Por la Copa Libertadores, Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en Chile y Junior recibirá a Cerro Porteño. En la Sudamericana, River Plate visitará a Carabobo. Además, hay acción en la Liga de Arabia Saudita con el partido entre Al Shabab y Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.
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Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Mirassol vs. LDU
|Disney Plus
|17:00
|Platense vs. Peñarol
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:00
|Coquimbo Unido vs. Universitario
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|IDV vs. Flamengo
|ESPN 2 y Disney Plus
|21:00
|Junior vs. Cerro Porteño
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Aston Villa vs. Nottingham Forest
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|Friburgo vs. SC Braga
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Boston River vs. Millonarios
|DGO
|17:00
|O’Higgins vs. Sao Paulo
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:30
|Blooming vs. Bragantino
|DirecTV Sports y DGO
|19:30
|Carabobo vs. River Plate
|DSport y DGO
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Crystal Palace vs. Shakhtar
|Disney Plus
|14:00
|Estrasburgo vs. Rayo Vallecano
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Al Shabab vs. Al Nassr
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Jaguares de Córdoba vs. Real Cundinamarca
|Bet365
|17:00
|Llaneros vs. Atlético F.C.
|Bet365
|18:00
|Ind. Yumbo vs. Pereira
|1xBet
|20:00
|Atlético Bucaramanga vs. Real Santander
|1xBet
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|15:30
|Nueve de Octubre vs. Manta
|DGO
Partidos de hoy por la Liga Nacional
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Comunicaciones vs. Xelajú
|ViX
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
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