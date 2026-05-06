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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 7 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Con el Coquimbo vs. Universitario y River Plate vs. Carabobo, revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
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Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 7 de mayo. Por la Copa Libertadores, Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en Chile y Junior recibirá a Cerro Porteño. En la Sudamericana, River Plate visitará a Carabobo. Además, hay acción en la Liga de Arabia Saudita con el partido entre Al Shabab y Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.

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Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Mirassol vs. LDUDisney Plus
17:00Platense vs. PeñarolESPN 2 y Disney Plus
19:00Coquimbo Unido vs. UniversitarioESPN y Disney Plus
19:30IDV vs. FlamengoESPN 2 y Disney Plus
21:00Junior vs. Cerro PorteñoESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
14:00Aston Villa vs. Nottingham ForestESPN y Disney Plus
14:00Friburgo vs. SC BragaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Boston River vs. MillonariosDGO
17:00O’Higgins vs. Sao PauloESPN 5 y Disney Plus
19:30Blooming vs. BragantinoDirecTV Sports y DGO
19:30Carabobo vs. River PlateDSport y DGO

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
14:00Crystal Palace vs. ShakhtarDisney Plus
14:00Estrasburgo vs. Rayo VallecanoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HoraPartidoCanal
13:00Al Shabab vs. Al NassrBet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Jaguares de Córdoba vs. Real CundinamarcaBet365
17:00Llaneros vs. Atlético F.C.Bet365
18:00Ind. Yumbo vs. Pereira1xBet
20:00Atlético Bucaramanga vs. Real Santander1xBet

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
15:30Nueve de Octubre vs. MantaDGO

Partidos de hoy por la Liga Nacional

HoraPartidoCanal
21:00Comunicaciones vs. XelajúViX

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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